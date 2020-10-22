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"Укрспирт" за 9 месяцев 2020 года увеличил чистую прибыль на 63%

"Укрспирт" за 9 месяцев 2020 года увеличил чистую прибыль на 63%

За 9 месяцев 2020 года “Укрспирт” получил 28,1 млн грн чистой прибыли – это на 63,4% больше, чем за аналогичный период 2019 (17,2 млн грн).

Об этом сообщил в Facebook руководитель ГП “Укрспирт” Сергей Блескун.

По его словам, за три квартала заводами “Укрспирта” произведено 4,7 млн дал спирта (рост на 19,56%).

Блескун добавил, что предприятие уплатило 424,2 млн грн налогов (рост на 31,2%).

“Наибольший рост по сравнению с прошлогодним показателем наблюдается в уплате госдивидендов (+36,7 млн грн), НДС (+26 млн грн) и акциза (+18,38 млн грн)”, – добавил он.

“Мы имеем прекрасную тенденцию vs 2019, но темп в третьем квартале уменьшился. На это повлияли такие объективные факторы, как демонополизация (с 1 июля покупатели могут покупать спирт в других государственных заводов-производителей) и драматический рост цен на сырье – кукурузу и пшеницу. Это привело к ухудшению рентабельности в третьем квартале.

При этом параллельно с производственным продолжается процесс приватизации объектов госпредприятия. Это обязательно создаст положительный экономический эффект для всей спиртовой отрасли. Следовательно, только за последние две недели ФГИУ приватизировал 3 объекта ГП “Укрспирт” на общую сумму почти 160 млн грн”, – написал Блескун.

По материалам Економічна Правда
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