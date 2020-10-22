Три банка получили 560 млн грн рефинанса

Национальный банк на аукционе 23 октября предоставил трем банкам 560 млн грн рефинансирование сроком до 84 дней под 6% годовых.

По данным НБУ, краткосрочное рефинансирование получили:

Банк 3/4 – 258 млн грн;

Скай Банк – 2 млн грн.

В то же время название третьего банка НБУ не указал, возможно из-за того, что соответствующий рефинанс был предоставлен сроком до 30 дней, а в таких случаях информация не раскрывается.

На аукционе 16 октября НБУ предоставил трем банкам 568 млн грн рефинансирования сроком до 82 дней под 6% годовых.

На аукционе 9 октября НБУ предоставил 5 млрд грн рефинансирования 14 банкам сроком до 5 лет под 6%. При этом 1 млрд грн длинного рефинанса получил Универсал Банк.