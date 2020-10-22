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Три банка получили 560 млн грн рефинанса

Три банка получили 560 млн грн рефинанса

Национальный банк на аукционе 23 октября предоставил трем банкам 560 млн грн рефинансирование сроком до 84 дней под 6% годовых.

По данным НБУ, краткосрочное рефинансирование получили:

Банк 3/4 – 258 млн грн;

Скай Банк – 2 млн грн.

В то же время название третьего банка НБУ не указал, возможно из-за того, что соответствующий рефинанс был предоставлен сроком до 30 дней, а в таких случаях информация не раскрывается.

На аукционе 16 октября НБУ предоставил трем банкам 568 млн грн рефинансирования сроком до 82 дней под 6% годовых.

На аукционе 9 октября НБУ предоставил 5 млрд грн рефинансирования 14 банкам сроком до 5 лет под 6%. При этом 1 млрд грн длинного рефинанса получил Универсал Банк.

По материалам Финансовый клуб
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