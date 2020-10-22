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Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)

Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)

Частенько в фантастических фильмах можно увидеть автомобили будущего, способные отображать множество информации прямо на лобовом стекле. Британский стартап Envisics рассказал о новой технологии, позволяющей таким же образом выводить голографические изображения перед водителем.

По словам представителей британской компании Envisics, существующие аналоги дополненной реальности сталкиваются с проблемой низкой четкости изображения. Картинку сложно рассмотреть, что делает технологию неэффективной. Новая разработка функционирует в самых экстремальных условиях.

С помощью голограммы на базе искусственного интеллекта водитель получит указания на объекты, представляющие опасность на дороге. Это могут быть пешеходы, транспортные средства на обочине, велосипедисты или повороты.

Envisics объясняет, что визуальные эффекты могут быть видны на расстоянии 20 метров от машины и до линии горизонта. При этом главным отличием от существующих прототипов называется не просто использование 2D-изображений, а трансформация их в полноценную трехмерную картинку с помощью голографического модулятора. Он имитирует движение света в пространстве, в результате изображение отражается от лобового стекла, становясь видимым.

Технология уже заинтересовала многие крупные бренды, среди которых значатся Hyundai Mobis, GM Ventures, SAIC Motor и Van Tuyl Companies. На данный момент разработки Envisics используются в автомобилях Jaguar Land Rover.

Сейчас это всего лишь упрощенная версия, компания обещает подготовить полноценную систему к 2025 году. По словам представителей британской компании, все дополнительное оборудование производителям придется ставить самим, поскольку Envisics предлагает исключительно технологию.

По материалам Телеканал новин 24
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