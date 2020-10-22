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Суд по ходатайству Коломойского истребовал у силовиков отчет Kroll о $5,5 млрд ущерба Приватбанку

Суд по ходатайству Коломойского истребовал у силовиков отчет Kroll о $5,5 млрд ущерба Приватбанку

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство бизнесмена Игоря Коломойского в рамках рассмотрения дела по его иску к Приватбанка и НБУ “о защите чести, достоинства и деловой репутации”.

Таким образом, Коломойский истребовал у Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Главного управления СБУ в Киеве и области результаты расследования детективного агентства Kroll, составленные для НБУ.

В частности, в судебных материалах отмечается, что следователь СБУ в августе 2018-го изымал у Нацбанка материалы отчета Kroll.

Это не первое подобное ходатайство Коломойского. В июле этого года Печерский райсуд вынес такое же решение, когда бизнесмен решил истребовать соответствующий отчет Kroll от НБУ. Подобные решения суд выносил в апреле-2018 и мае 2020-го.

По материалам Finbalance
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