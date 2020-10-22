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"Доступные кредиты 5-7-9%": объемы займов превысили 11,5 миллиарда

"Доступные кредиты 5-7-9%": объемы займов превысили 11,5 миллиарда

В рамках госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%” уполномоченные банки за последнюю неделю выдали 270 кредитов на общую сумму 756 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

От момента старта программы банки уже выдали 4847 займов на общую сумму в 11,571 миллиарда гривен.

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Из них 8,460 млрд гривен были выданы в качестве рефинансирования полученных займов, 2,260 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 852 миллиона гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

68,8% (520 миллионов гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю соглашений составляют соглашения по рефинансированию предварительно выданных кредитов.

14% (105 миллионов гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И антикризисные кредиты под 3% составляют 17,2% (131 миллиона гривен).

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок предоставления государственной поддержки микропредпринимательству и малому предпринимательству, в соответствии с которым реализуется программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Соответствующее решение было принято 9 октября.
  • Внесенные изменения в программы касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро и исключения из порядка требования к обязательной доходности действующего бизнеса – решения будут принимать банки-кредиторы.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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