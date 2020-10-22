0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 118 0

Мининфраструктуры обнародовало новый топ нарушителей по перегрузу фур

Мининфраструктуры обнародовало новый топ нарушителей по перегрузу фур

За прошедшую неделю начислено более 2,2 млн грн платы за перегруз транспортных средств. “Рекордсмен” – авто DAF с перегрузом на 45%, которое обнаружили на автодороге М-06.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

“По итогам 19-26 октября этого года инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено еще более 20 000 транспортных средств, составлено 306 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 2,2 млн гривен платы за перегруз”, – поделился статистикой министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, работа по усиленному габаритно-весовому контролю для защиты украинских дорог от разрушения грузовиками продолжается. В частности, по всей стране продолжается работа по обустройству комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion (“Взвешивание в движении”).

“До конца года совместно с Укравтодором и Укринфрапроектом мы оборудуем более 40 таких автоматических “инспекторов” WIM на дорогах, чтобы каждый мог путешествовать красивыми украинскими автодорогами и никто им не вредил”, – отметил глава Министерства.

Лидеры среди регионов, где начислено больше всего платы за проезд по результатам прошлой недели – Одесская, Донецкая и Херсонская области. Вместе с тем, в течение 19-26 октября в сравнении с предыдущей неделей повысились показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) в следующих областях: Ивано-Франковской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Ровенской, Харьковской и Черниговской.

ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм за 19-26 октября:

  • На автодороге М-14 – авто MAN (перевозчик – Хмесшунов В.В.) с перегрузом на 36%. Общий вес транспортного средства составил 54,38 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 7830 евро.
  • На автодороге Н-12 – авто Volvo (перевозчик – Мудрак С.А.) с перегрузом на 28%. Общий вес транспортного средства составил 51,25 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 3192,72 евро.
  • На автодороге М-06 – авто DAF (перевозчик – Петрушин М.В.) с перегрузом на 45%. Общий вес транспортного средства составил 57,87 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 609 евро.
  • У Янцевского карьера в Вольнянском районе Запорожской области – авто МАЗ (перевозчик – ООО “Маяк”) с перегрузом на 25%. Общий вес транспортного средства составил 49,87 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 123,60 евро.
  • На автодороге Н-12 – авто DAF (перевозчик – Костенко А.А.) с перегрузом на 18%. Общий вес транспортного средства составил 51,94 т при норме 44 т. Начислена плата за проезд – 122,40 евро.
По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.