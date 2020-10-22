Мининфраструктуры обнародовало новый топ нарушителей по перегрузу фур

За прошедшую неделю начислено более 2,2 млн грн платы за перегруз транспортных средств. “Рекордсмен” – авто DAF с перегрузом на 45%, которое обнаружили на автодороге М-06.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

“По итогам 19-26 октября этого года инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено еще более 20 000 транспортных средств, составлено 306 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 2,2 млн гривен платы за перегруз”, – поделился статистикой министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

По его словам, работа по усиленному габаритно-весовому контролю для защиты украинских дорог от разрушения грузовиками продолжается. В частности, по всей стране продолжается работа по обустройству комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion (“Взвешивание в движении”).

“До конца года совместно с Укравтодором и Укринфрапроектом мы оборудуем более 40 таких автоматических “инспекторов” WIM на дорогах, чтобы каждый мог путешествовать красивыми украинскими автодорогами и никто им не вредил”, – отметил глава Министерства.

Лидеры среди регионов, где начислено больше всего платы за проезд по результатам прошлой недели – Одесская, Донецкая и Херсонская области. Вместе с тем, в течение 19-26 октября в сравнении с предыдущей неделей повысились показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) в следующих областях: Ивано-Франковской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Ровенской, Харьковской и Черниговской.

ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм за 19-26 октября:

На автодороге М-14 – авто MAN (перевозчик – Хмесшунов В.В.) с перегрузом на 36%. Общий вес транспортного средства составил 54,38 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 7830 евро.

На автодороге Н-12 – авто Volvo (перевозчик – Мудрак С.А.) с перегрузом на 28%. Общий вес транспортного средства составил 51,25 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 3192,72 евро.

На автодороге М-06 – авто DAF (перевозчик – Петрушин М.В.) с перегрузом на 45%. Общий вес транспортного средства составил 57,87 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 609 евро.

У Янцевского карьера в Вольнянском районе Запорожской области – авто МАЗ (перевозчик – ООО “Маяк”) с перегрузом на 25%. Общий вес транспортного средства составил 49,87 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд – 123,60 евро.