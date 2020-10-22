Мининфраструктуры обнародовало новый топ нарушителей по перегрузу фур

За прошедшую неделю начислено более 2,2 млн грн платы за перегруз транспортных средств. “Рекордсмен” – авто DAF с перегрузом на 45%, которое обнаружили на автодороге М-06.
Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.
“По итогам 19-26 октября этого года инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией было проверено еще более 20 000 транспортных средств, составлено 306 актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 2,2 млн гривен платы за перегруз”, – поделился статистикой министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По его словам, работа по усиленному габаритно-весовому контролю для защиты украинских дорог от разрушения грузовиками продолжается. В частности, по всей стране продолжается работа по обустройству комплексов автоматического габаритно-весового контроля Weigh-in-Motion (“Взвешивание в движении”).
“До конца года совместно с Укравтодором и Укринфрапроектом мы оборудуем более 40 таких автоматических “инспекторов” WIM на дорогах, чтобы каждый мог путешествовать красивыми украинскими автодорогами и никто им не вредил”, – отметил глава Министерства.
Лидеры среди регионов, где начислено больше всего платы за проезд по результатам прошлой недели – Одесская, Донецкая и Херсонская области. Вместе с тем, в течение 19-26 октября в сравнении с предыдущей неделей повысились показатели эффективности габаритно-весового контроля (ГВК) в следующих областях: Ивано-Франковской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Ровенской, Харьковской и Черниговской.
ТОП-5 нарушителей габаритно-весовых норм за 19-26 октября:
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