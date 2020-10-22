Какие зарплаты обещают работникам профобразования в 2021 году (инфографика)

Зарплаты педагогических работников в учреждениях профессионального и профессионального предвышего образования будут постепенно увеличены в 2021 году.

Об этом говорится в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Как изменятся зарплаты:

в учреждениях профессионального и профессиональной предвышего образования преподаватели высшей категории в январе 2020 года имели одинаковый должностной оклад в размере 5 087 грн, в сентябре этого года – 5 385 грн. В 2021 году зарплата увеличится до 6 461 грн, в июле – 7 001 грн;

должностной оклад руководителя учреждения профессионального, профессионального предвышего образования (17 тарифный разряд) в январе текущего года составил 6 306 грн, в сентябре этого года – 6 675 грн. Предполагается, что с января 2021 года увеличится до 8 010 грн, с июля 2021 года – до 8 679 грн.

В целом в течение 2021 года зарплаты работников образовательной отрасли будут увеличены почти на 30%. Увеличение должностных окладов (по ЕТС) в 2021 году рассчитано в соответствии с проектом ЗУ «О Государственном бюджете Украины на 2021 год».

Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил и направил на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», которым предусмотрено на отрасль образования 173,8 млрд гривен, что по сравнению с государственным бюджетом на 2020 год больше на 34 млрд гривен.



Инфографика: Минобразования

Справка Finance.ua:

С июля 2021 года должностной оклад учителей будет почти на 30% выше, чем по состоянию на сентябрь 2020 года.

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