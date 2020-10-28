Обновленный кроссовер Nissan X-Trail скоро появится на рынке

Компания Nissan Motor Co., Ltd. объявила, что с конца октября начнет продавать новый Nissan Rogue на рынке Северной Америки.
Новое поколение кроссовера Rogue, который у нас продается под названием X-Trail, получил дизайн, который выражает дух автомобиля, активно использующегося в различных сферах жизни человека, захватывающих и вдохновляющих. Смелый и мощный экстерьер сочетает в себе силу и качество спортивной модели, а интерьер отличается изысканным дизайном, который делает путешествие с семьей комфортным. Кроме того, автопроизводитель впервые подготовил пять типов двухцветной окраски кузова для одного автомобиля. Новый Nissan Rogue – одна из новых моделей, которая возглавит стратегию марки “Nissan NEXT”.
Новый Rogue достиг наивысшей маневренности благодаря недавно разработанной платформе и достиг ведущего в своем классе уровня безопасности. Так, кроссовер оснащен системой поддержки всенаправленного вождения (Safety Shield 360) уже в базе. Новое поколение Nissan X-Trail может похвастаться расширенным функционалом. В салоне можно отметить 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, 10,8-дюймовый проекционный дисплей, мультимедийную систему с 9-дюймовым экраном и онлайн-сервисами, камеры кругового обзора, продвинутую систему автоматического управления автомобилем ProPilot с адаптивным круиз-контролем, удержанием в полосе и функцией Vehicle Motion Control, которая может предугадывать действия водителя и вмешиваться в управление машиной.
В США новинка будет доступна только с 2,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем на 184 л. с., который будет работать в паре с вариатором и системой полного привода с электрогидравлической муфтой. На старте продаж в октябре текущего года новый Nissan Rogue смогут купить только американцы.
В дополнение к Rogue, Nissan представит новые модели, такие как первый электромобиль Nissan Aria и недавно анонсированная коммерческая модель Fairlady Z Prototype.
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