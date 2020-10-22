Суд обязал КГГА достроить жилой комплекс Войцеховского

Суд обязал Киевскую городскую государственную администрацию завершить строительство жилого комплекса “Демеевский квартал” в связи с неспособностью застройщика продолжать строительство.
Об этом свидетельствует постановление Шестого апелляционного административного суда, сообщает издание “Наші гроші”.
Достройка должна состояться без дополнительного привлечения средств физических лиц, которые уже выполнили финансовые обязательства перед заказчиком строительства и получили квартиры по акту приема-передачи.
Суд признал противоправной бездеятельность Киевской городской государственной администрации по организации работы, связанной с завершением строительства жилого комплекса.
Апелляционный суд пришел к выводу, что противоправное бездействие КГГА заключается в воздержании от реализации полномочий, направленных на организацию работы, связанной с завершением строительства ЖК “Демеевский квартал”.
Суд отметил, что КГГА была обязана в пределах предоставленных ей законами и Конституцией полномочий осуществлять контроль за соблюдением договорных обязательств застройщиками – ООО “СБ ЛТД” и ООО “Укрмиськбудхолдинг”, за строительством и принятием в эксплуатацию этого объекта строительства, и, поскольку в ходе судебного разбирательства было подтверждено несостоятельность застройщика продолжать такое строительство, организовать работу, связанную с его завершением.
В ответ КГГА ограничилась лишь перепиской с соответствующими контролирующими органами, проведением совещаний, заседаний, встреч, которые, впрочем, не были эффективными и не привели к реальным и юридически значимым последствиям, никоим образом не решившим ситуацию с завершением строительства.
Коллегия судей отмечает, что бездействие КГГА возникло вследствие игнорирования определенных действующим законодательством собственных полномочий.
Иск в суд подали двое владельцев квартир в этом ЖК. Предварительные договоры купли-продажи они заключили с “СБ ЛТД”. Они отмечают, что не получили квартиры в связи с неведением домов в эксплуатацию и остановкой строительных работ.
“СБ ЛТД” стало заказчиком строительства на участках, которые с 2007 года арендовало ООО “Техэнерго”. А в дальнейшем “СБ ЛТД” заключило договор с ООО “Укрмиськбудхолдинг”, который должен был достроить жилой комплекс.
Этот объект входит в список 40 объектов, которые самовольно реализовывала группа компаний “Укогруп” Анатолия Войцеховского на самозахваченных участках. Эти застройки сейчас являются объектом расследования по делу Нацполиции.
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