Фонд гарантирования назвал долю банковских вкладов, подпадающих под гарантии

По состоянию на 1 октября 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т. ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 567,4 млрд грн, что на 12,9 млрд грн больше, чем на 1 сентября т. г. (554,5 млрд грн).
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Вклады 98,1% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 222,8 млрд грн
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало октября 2020 года:
вклады в национальной валюте – 325,6 млрд грн (+6,9 млрд грн за месяц);
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,2%, а сумма их вкладов на 1 октября 2020 года составила 43,5 млрд грн (7,7% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
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