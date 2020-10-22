Разработали стекло, которое способно производить энергию и изменять цвет

Известно, что технология изменения цвета уже существует. Ее преимущественно применяют в оптике и дорогостоящих девайсах. Яркий пример –очки “хамелеоны”, в которых линза меняет цвет, когда на ее поверхность попадает свет. Или, например, электронные компоненты, которые встроены в стекло, позволяют по требованию менять цвет.
Новая разработка, над которой работали в Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) при Министерстве энергетики США – аналог технологии подешевле. При ней изменение цвета стекла происходит за счет реакции на повышение температуры окружающей среды.
Пленку с перовскита, одноименного минерала, зажимают между стеклянных панелей и вводят туда специальные пары. При низкой влажности воздуха пленка остается прозрачной, но при нагревании пар заставляет кристаллы перовскита перестраиваться в различные формы. Поэтому поверхность приобретает другие цвета, что позволяет отталкивать солнечные лучи и охлаждать комнату.
Когда температура повышается от 35 °C до 46 °C — цвет меняет свою градацию по порядку: прозрачный, желтый, оранжевый, красный и коричневый. Скорость, при которой стеклянная поверхность меняет оттенок, достигает семи секунд. К тому же, при смене цвета поверхность превращается в аналог солнечной панели и позволяет накапливать полученную энергию.
Исследователи предполагают, что массовое внедрение такого стекла снизит использование кондиционеров в летнее время, что в свою очередь уменьшит нагрузку на электросети и косвенно — на загрязнение атмосферы.
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