Разумков рассказал, когда Рада приступит к рассмотрению госбюджета-2021

Верховная Рада начнет рассматривать проект закона о госбюджете на следующий год на ближайшей пленарной неделе, начало которой запланировано на первые числа ноября, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время общения с журналистами.
“Если не случится чего-то экстраординарного, то… 2-го у нас с вами будет согласительный совет, а с 3-го у нас пленарная неделя. Я думаю, что в первые дни мы должны перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год”, – отметил глава парламента.
По его словам, на работу Верховной Рады может повлиять эпидемиологическая ситуация в стране.
“Но пока что не планируем менять режим работы. Будем смотреть, будем исходить из той ситуации, которая будет 2-3 ноября”, – добавил Разумков.
Напомним, народные депутаты внесли в проект бюджета на следующий год 2451 правку. По графику, бюджетный комитет должен был до 15 октября рассмотреть эти замечания. А уже 20 числа парламент планировал голосовать за решение комитета, утвердив бюджет в первом чтении.
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