Октябрьские предложения: топ-10 вакансий для удаленной работы

В мире и в Украине, в частности, количество предложений для удаленной работы увеличивается.

Аналитики robota.ua подготовили подборку вакансий для удаленной работы из разных отраслей и специальностей.

Специалист по работе с просроченной задолженностью в Альфа-Банк:

банк предлагает дистанционную работу, нужны только компьютер с интернетом и несколько свободных часов;

обязанности: осуществление звонков с целью убедить клиента оплатить просроченную задолженность.

Graphic Designer Remote (HolyWater) в Genesis:

основные обязанности: создание новых статических рекламных креативов для Facebook, Snapchat, Google; создание множества вариаций концепций, которые работают; локализация креативов на другие языки и под другие платформы; обработка фотографий в Photoshop.

Ведущий аналитик в «Аврора»:

требования к кандидату: опыт, соответствующий описанным обязанностям; ключевая компетенция – прогнозирование временных рядов и построение планов, знание необходимых статистических методов/моделей; знание инструментария (Excel, SQL , R/Python), который позволяет группировать и агрегировать данные, изменять их структуру, соединять, сравнивать, строить и применять модели прогнозирования, автоматизировать выполнение регулярных задач.

Редактор раздела «Развлечения» на сайте 24tv.ua:

обязанности: поиск интересных тем для преимущественно мужской аудитории, которая хочет разнообразить свой отдых, проводить досуг весело и развивать хобби (основные акценты: онлайн-игры, настольные игры, азартные игры, экстремальные развлечения, пассивный отдых (кино, книги, интересные ивенты); качественный перевод, рерайт и создание уникальных текстов; написание материалов на украинском и русском.

Администратор сайта в «Центр медицинского скрининга»:

требования: внимательность, ответственность и усидчивость; способность организовать свое рабочее время максимально эффективно; грамотность и пунктуальность; быстрый интернет и ПК для работы; умение работать с Microsoft Office, Excel и Google таблицами; знание английского языка (Intermediate/Upper-Intermediate).

Designer (3D Rendering & Graphic) в Life Vision:

требования: минимум 3 года опыта 3D Renderings; творческий талант и способность превратить пожелания в дизайн; сильные организаторские способности; возможность оценить время работы и уложиться в установленный срок; знакомство с дизайнерским программным обеспечением и такими технологиями, как 3D Rendering, InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Photoshop, CAD , SketchUP и Adobe Creative Suite; возможность вручить эскиз, чтобы быстро передать дизайнерские идеи и концепции; эффективное устное и письменное общение; аналитические и творческие навыки решения проблем.

Системный администратор в BDO:

Удаленная работа с выездом в офис при необходимости;

основные требования к претендентам: высшее образование; опыт работы сисадмином от 2 лет; английский язык – достаточный для ознакомления с технической документацией; опыт работы с: Unix; сетевым оборудованием Forti; конфигурацией и обслуживанием серверов HP, Dell; Microsoft Server 2008-2019 (роли AD, GPO , DNS , WSUS , RA, RDP ); Microsoft SQL Server; системами виртуализации Hyper-V, VMware.

Преподаватель математики и физики в Skype на украинском в «Учебный центр «Ум»:

требования к кандидату: междисциплинарник (владение двумя предметами) и высокая лабильность, желание сделать карьеру в образовании, умение преподавать на украинском. Обязанности: проведение Skype-занятий со школьниками 5-11 классов. Условия работы: наличие ПК или ноутбука, базовые навыки работы с пакетом Office.

Бухгалтер (СПД) в Smart Solutions:

обязанности: формирование и подача отчетности; предоставление консультаций по ведению ФЛП ; открытие счетов в банке; коммуникация с госорганами ( ГФС , ПФ); ликвидация СПД (с полным аудитом); проведение изменений у госрегистратора (смена КВЕД , налогового адреса, фамилии; перевод на другую группу ЕН); ведение учета в 1С; сопровождение онлайн-портала.

Младший маркетолог по работе с партнерами/блогерами (Shafa.ua) в EVO:

сервис для покупки и продажи вещей ищет кандидата, который: понимает основы инфлюенсер- и партнерского маркетинга и хочет развиваться в этом направлении; грамотно разговаривает и пишет на украинском и русском языках; понимает, как построить эффективное взаимодействие с партнером и между командами для реализации поставленных целей (привлечение партнеров, согласование условий сотрудничества); имеет опыт и навыки написания интересных и понятных текстов; умеет организовывать свою работу и следить за дедлайнами; инициативный – готов предлагать идеи, не разочаровывается, если с первого раза что-то не получилось; понимает базис деловой коммуникации.

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