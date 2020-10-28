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Проверят стоимость квартир каждого: украинцы по-новому будут платить налог на недвижимость

Проверят стоимость квартир каждого: украинцы по-новому будут платить налог на недвижимость

В Украине налог на недвижимость будут взимать с учетом не метража, а стоимости жилья. В результате те, кто живет в центральных частях городов, будут платить больше.

Об этом в комментарии сайту Обозреватель рассказал глава комитета налоговой, таможенной и финансовой политики Даниил Гетманцев.

“Например, если у вас трехэтажный дом в пригороде Киева, а мне от бабушки остался дом такого же метража в плохом месте. Мы будем платить одинаковый налог. А это неправильно. У нас есть база оценки недвижимости, дали время подготовить базу. Будут взимать налог, исходя из стоимости жилья”, – рассказал Гетманцев.

Платить налог будут те, чей дом или квартира стоят выше пороговой суммы. “Мы должны определить эту сумму, и она будет соответствовать потребностям и маленьких городов. Цифра есть, но я пока не хочу ее озвучивать и пугать людей”, – сказал Гетманцев.

Как сейчас?

Размер налога – до 1,5% минималки за каждый квадратный метр сверх нормы (60 квадратов на квартиру и 120 на дом). Платить в 2021-м нужно за 2020-й, поэтому и размер минимальной зарплаты учитывается за прошлый год. Тогда украинцы получали не менее 4723 грн, то есть, платить нужно до 70,8 грн за квадрат.

Допустим, вам лично принадлежит квартира площадью 100 квадратных метров. К тому же, вы живете в городе, где местная власть сохранила и норматив, и площадь, которая прописана в законе. В таком случае оплатить придется “лишние” 40 квадратов – 2833 грн.

Если квартира сдается в аренду, заплатить придется больше. Если квартира или дом сдаются, налоговой льготы не будет, платить придется за каждый квадрат недвижимости, рассказывает риелтор Максим Бабуряк.

“Чаще всего квартиры сдаются без уведомления налоговых органов. Особенно в сегменте бюджетного жилья. Налоговый кодекс так прописан, что льготы на жилье, с которого получаете прибыль, не предоставляются. Например, если у вас квартира 40 квадратных метров и доля в другой квартире на 20 квадратов, то платить налог не нужно. Но если первые 40 квадратов вы сдаете, то придется заплатить за все 40 квадратов”, – рассказывает Бабуряк.

Кроме того, еще 19% по закону нужно платить с каждого ежемесячного платежа за аренду. Например, если вы сдаете жилье и зарабатываете на этом 10 тыс. грн в месяц, 1,9 тыс. придется отдать в бюджет в счет налогов.

Правда, сейчас если самостоятельно не обратиться в налоговую службу по месту регистрации и не подать декларацию с указанием размера дополнительно полученной прибыли, налог платить не придется.

По материалам Обозреватель
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