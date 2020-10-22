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Более 27 тысяч украинских семей перешли на солнечные панели

Более 27 тысяч украинских семей перешли на солнечные панели

Количество семей, которые сознательно переходят на «чистую» энергию, растет. Так, в III квартале 2020 г. еще почти 2 тыс. домохозяйств решили установить солнечные панели. Таким образом, количество семей, использующих «чистую» электроэнергию, выросло на 8% и достигло 27623.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергоэффективности.

Общая мощность солнечных электростанций частных домохозяйств составила 712 МВт, из которых в III квартале 2020 года было введено 53 МВт (+8 %).

«По нашим оценкам, начиная с 2015 года, домохозяйства инвестировали в солнечные панели около 560 млн евро. Это вклад в собственную энергонезависимость и автономность, а также в развитие масштабного украинского рынка услуг и оборудования в «зеленой» энергетике», – прокомментировал в.и.о. главы Госэнергоэффективности Константин Гура.


Инфографиіка: Госэнергоэффективности

«Благодаря СЭС домохозяйства не только экономят на коммунальных услугах, но и меняют поведение на энергоэффективное. Ведь они понимают, что каждый сохраненный, неиспользованный кВт электроэнергии позволяет возвращать вложенные инвестиции», – пояснил заместитель главы Госэнергоэффективности Юрий Шафаренко.

Порядок получения Зеленого тарифа:

  • Монтаж солнечной системы;
  • Заявка на подключение;
  • Согласование схемы подключения;
  • Уплата за обустройство узла учета;
  • Установка узла учета;
  • Подписание соглашения.

Справка Finance.ua:

Преимущества СЭС:

  • способствует избежанию потерь в сетях при транспортировке электроэнергии;
  • дополнительный стимул для владельцев следить за потреблением электроэнергии, менять поведение на энергосберегающее, внедрять энергоэффективные мероприятия и использовать «smart»-технологии.

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По материалам Finance.UA
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