На украинской границе разоблачили первую контрабанду iPhone 12

Пограничники Львовского отряда разоблачили небольшую партию незадекларированных iPhone 12.
об этом сообщает ГПСУ.
Раскрыли контрабанду на международном автомобильном пункте пропуска “Краковец” во время проверки “Мерседеса”. Там пограничники обнаружили 5 телефонов марки Apple iPhone 12 Pro, которые гражданин Германии спрятал.
“Товар передали работникам таможни. Сумма оценки этой контрабанды может составлять ориентировочно от 270 до 350 000 гривен, поскольку в настоящее время еще нет официальной стоимости данной модели в Украине”, – отметили в пограничной службе.
Официальные продажи смартфона в Украине еще не стартовали.
13 октября компания Apple представила iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, который позиционирует как “iPhone для фотографов”.
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