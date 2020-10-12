Украина переходит на зимнее время

Если Евросоюз на законодательном уровне решит отменить перевод часов на летнее или зимнее время, украинскому Кабмину будет предложено внести такие же изменения в отечественное законодательство для гармонизации его с ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Каждая страна ЕС должна к апрелю 2021-го определиться, в каком времени она останется: в летнем или зимнем. А до этого на территории ЕС действует Директива 2000/84/ЕС Европейского Парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время.

В Украине действует похожее постановление Кабмина №509 от 13.05.1996 года “О порядке исчисления времени на территории Украины”, которое также регулирует переход на зимнее и летнее время. Поэтому 25 октября в 4:00 по киевскому времени стрелки часов переводятся на один час назад.

В то же время Минэкономики отслеживает инициативу Еврокомиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС для гармонизации нашего законодательства с ЕС.