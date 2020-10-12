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Украина переходит на зимнее время

Украина переходит на зимнее время

Если Евросоюз на законодательном уровне решит отменить перевод часов на летнее или зимнее время, украинскому Кабмину будет предложено внести такие же изменения в отечественное законодательство для гармонизации его с ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Каждая страна ЕС должна к апрелю 2021-го определиться, в каком времени она останется: в летнем или зимнем. А до этого на территории ЕС действует Директива 2000/84/ЕС Европейского Парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время.

В Украине действует похожее постановление Кабмина №509 от 13.05.1996 года “О порядке исчисления времени на территории Украины”, которое также регулирует переход на зимнее и летнее время. Поэтому 25 октября в 4:00 по киевскому времени стрелки часов переводятся на один час назад.

В то же время Минэкономики отслеживает инициативу Еврокомиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС для гармонизации нашего законодательства с ЕС.

По материалам Сегодня
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