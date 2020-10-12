В НБУ рассказали, какие монеты остались платежным средством (инфографика)

В октябре в Национальный банк часто обращались граждане по такому вопросу: “Остается ли в обращении золотистая одногривневая монета?».
Об этом пишет регулятор на странице в FACEBOOK.
Граждане жалуются на случаи, когда они не смогли заплатить за товары или услуги из-за того, что якобы Национальный банк изъял из обращения одногривневую золотистую монету.
Все золотистые гривневые монеты являются законным средством платежа.
Кроме того, монеты номиналом 10 и 50 копеек тоже остаются действительным платежным средством.
Все субъекты хозяйствования должны принимать их во время наличных расчетов.
В этом году Национальный банк изъял из обращения только монеты номиналом 25 копеек.
Где обменять Их можно обменять в течение следующего года в отделениях всех банков. А потом на протяжении еще двух лет – в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ), адреса их отделений размещены на странице официального интернет-представительства НБУ: https://bank.gov.ua/ua/uah/authoriz-bank).
Обмен должен осуществляться бесплатно и без ограничений.
В случае отказа банков принимать для обмена монеты 25 копеек граждане могут обращаться с жалобами в Национальный банк. Все факты Национальный банк будет тщательно проверять и реагировать на них.
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