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В НБУ рассказали, какие монеты остались платежным средством (инфографика)

В НБУ рассказали, какие монеты остались платежным средством (инфографика)

В октябре в Национальный банк часто обращались граждане по такому вопросу: “Остается ли в обращении золотистая одногривневая монета?».

Об этом пишет регулятор на странице в FACEBOOK.

Граждане жалуются на случаи, когда они не смогли заплатить за товары или услуги из-за того, что якобы Национальный банк изъял из обращения одногривневую золотистую монету.

Все золотистые гривневые монеты являются законным средством платежа.

  • Ими можно свободно рассчитаться на территории всей Украины. В магазинах, в банках, в транспорте, в заведениях общественного питания и быта и тому подобное.
  • Их обязаны принимать для расчетов всюду и все в нашем государстве – продавцы, кассиры, водители маршруток.

Кроме того, монеты номиналом 10 и 50 копеек тоже остаются действительным платежным средством.

Все субъекты хозяйствования должны принимать их во время наличных расчетов.

В этом году Национальный банк изъял из обращения только монеты номиналом 25 копеек.

Где обменять Их можно обменять в течение следующего года в отделениях всех банков. А потом на протяжении еще двух лет – в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ), адреса их отделений размещены на странице официального интернет-представительства НБУ: https://bank.gov.ua/ua/uah/authoriz-bank).

Обмен должен осуществляться бесплатно и без ограничений.

В случае отказа банков принимать для обмена монеты 25 копеек граждане могут обращаться с жалобами в Национальный банк. Все факты Национальный банк будет тщательно проверять и реагировать на них.

Справка Finance.ua:

  • Самыми распространенными поводами, под которыми банки отказываются принимать монеты и банкноты, вышедшие из обращения, является то, что человек не является клиентом этого банка. Якобы “для своих” такая функция доступна.
  • Отказать могут потому, что у кассира может не оказаться машинки для счета монет. Вручную сотрудники банков считать отказываются.
По материалам Finance.UA
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