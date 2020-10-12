По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (44,033 млн грн и 36,498 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 36), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,36-28,37 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 75 активных заявок по доллару на сумму 80,531 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,4000 – 2 222
28,3800 – 120 000
28,3700 – 24 999
28,3700 – 40 000
28,3700 – 10 000
28,3700 – 99 999
28,3700 – 15 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,3800 – 10 000
28,3800 – 17 000
28,3800 – 35 000
28,3800 – 120 000
28,3900 – 35 000
28,3900 – 10 000
28,3900 – 39 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,3987 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,3580 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВФ сравнили доходы украинцев и жителей других стран (инфографика)Вчера, 20:01 - 2400 19
Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. автоВчера, 15:35 - 4560 19
Зеленский: Пенсионеры 80+ получают достаточно большие деньгиВчера, 15:45 - 3381 15
Локдаун для бизнеса: кто выживетВчера, 21:02 - 1533 6
"Цифра не такая большая" — в "Слуге народа" назвали стоимость опроса Зеленского 25 октября3 ч. назад - 452 5
Украинцев в ноябре ждет новый курс доллара: аналитик назвал ценуВчера, 19:02 - 9228 4
Мошенники массово берут кредиты на чужое имя: два способа защитить свои документыВчера, 17:40 - 5955 1
Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. автоВчера, 15:35 - 4560 19
Украинцам могут вернуть переплаченные за электроэнергию деньгиВчера, 14:00 - 3850
Быстрые кредиты будут выдавать по-новому: что изменитсяВчера, 13:00 - 3829
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)Вчера, 11:10 - 243
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 223 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 823
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1545 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2115