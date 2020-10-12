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Всемирный банк изменил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

Всемирный банк изменил прогноз цен на нефть в 2020 и 2021 годах

Всемирный банк обнародовал доклад о перспективах развития сырьевых рынков, в котором дается прогноз цен на нефть.

Прогнозируется, что цены на сырье в следующем году вырастут до уровня в 44 доллара за баррель.

«В целом цены на нефть, как ожидается, будут составлять в среднем $44 за баррель в 2021 году и примерно $41 за баррель в 2020 году. Предположительно, спрос будет расти весьма медленными темпами, поскольку развитие сектора туризма и путешествий по-прежнему сдерживается проблемами в сфере здравоохранения»,— говорится в докладе.

По оценкам Всемирного банка, в 2021 году мировая экономическая активность вернется к показателям, которые были зафиксированы до пандемии коронавирусной инфекции. Это повлечет за собой значительный рост спроса на газ и уголь.

Вместе с тем, Международное энергетическое агентство в своем отчете называло нефтяной рынок хрупким. Согласно результатам опроса, проведенного МЭА, мировой спрос на энергоносители по итогам 2020 года упадет на 5% по сравнению с прошлым годом, а спрос на нефть — на 8%.

По материалам Коммерсантъ
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