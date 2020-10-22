0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Лучше всего среди всех лэптопов продаются хромбуки - аналитики

Лучше всего среди всех лэптопов продаются хромбуки - аналитики

Пандемия COVID-19 значительно усилила спрос на хромбуки – ноутбуки для образовательных целей, которым требуется меньше вычислительных ресурсов и встроенной памяти, чем традиционным ноутбукам, поскольку первые работают под управлением облачной операционной системы Chrome OS, передает DailyComm.

Согласно данным IDC, которые приводятся в публикации Nikkei, в первой половине 2020 года мировые поставки хромбуков выросли более чем на 24% и достигли 10,3 млн штук.

Аналитики Gartner, которые обычно не учитывают хромбуки в своих исследованиях по глобальному рынку ПК, в отчете за третий квартал 2020 года отметили, что отгрузки лэптопов на базе Chrome OS увеличились примерно на 90% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Данные IDC тоже свидетельствуют о том, что хромбуки занимают более 11% на мировом рынке ноутбуков, тогда как всего три года назад их доля составляла 7,7%.

Большинство отраслевых экспертов сходятся во мнении, что сегмент хромбуков продолжит стремительно расти и в 2021 году.

Ставку на хромбуки делают и в компании Acer, которая входит в пятерку ведущих мировых ПК-брендов. Генеральный директор Acer Джейсон Чен заявил в сентябре, что высокий спрос на хромбуки сохранится и в 2021 году: компания увеличит их поставки на 40%.

Acer считается крупнейшим производителем хромбуков, и подъем в этой категории способствует финансовым успехам компании. В июле-сентябре 2020 года выручка Acer достигла самого высокого уровня за последних 23 квартала.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.