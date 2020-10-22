Лучше всего среди всех лэптопов продаются хромбуки - аналитики

Пандемия COVID-19 значительно усилила спрос на хромбуки – ноутбуки для образовательных целей, которым требуется меньше вычислительных ресурсов и встроенной памяти, чем традиционным ноутбукам, поскольку первые работают под управлением облачной операционной системы Chrome OS, передает DailyComm.

Согласно данным IDC, которые приводятся в публикации Nikkei, в первой половине 2020 года мировые поставки хромбуков выросли более чем на 24% и достигли 10,3 млн штук.

Аналитики Gartner, которые обычно не учитывают хромбуки в своих исследованиях по глобальному рынку ПК, в отчете за третий квартал 2020 года отметили, что отгрузки лэптопов на базе Chrome OS увеличились примерно на 90% по сравнению с прошлогодним уровнем.

Данные IDC тоже свидетельствуют о том, что хромбуки занимают более 11% на мировом рынке ноутбуков, тогда как всего три года назад их доля составляла 7,7%.

Большинство отраслевых экспертов сходятся во мнении, что сегмент хромбуков продолжит стремительно расти и в 2021 году.

Ставку на хромбуки делают и в компании Acer, которая входит в пятерку ведущих мировых ПК-брендов. Генеральный директор Acer Джейсон Чен заявил в сентябре, что высокий спрос на хромбуки сохранится и в 2021 году: компания увеличит их поставки на 40%.

Acer считается крупнейшим производителем хромбуков, и подъем в этой категории способствует финансовым успехам компании. В июле-сентябре 2020 года выручка Acer достигла самого высокого уровня за последних 23 квартала.