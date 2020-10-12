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Microsoft и SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников

Microsoft и SpaceX создадут облачную сеть на основе космических спутников

Корпорация Microsoft начала сотрудничество с компанией SpaceX Илона Маска, чтобы подсоединить новую облачную платформу Azure к сети спутников Starlink.

Об этом сообщает Engadget.

Как отмечается в сообщении, Microsoft объединяется с космическими компаниями в рамках инициативы по предоставлению услуг на Земле. В частности, компания SpaceX обеспечит техническому гиганту доступ к своей спутниковой сети Starlink для модульного центра обработки данных Azure.

Как сообщает издание, Azure – это автономный блок центра обработки данных, который можно транспортировать куда угодно для нужд облачных вычислений и хранения данных клиентов. Он обеспечит надежную связь для клиентов в труднодоступных районах и других сложных условиях.

По словам представителей Microsoft, группы спутников “нуждаются в четком планировании и сложных протоколах формирования на основе искусственного интеллекта”. Azure сможет помочь разработчикам моделей, потому что создает сценарии в режиме реального времени с помощью предварительно собранных спутниковых изображений.

Компании и организации могут использовать Azure для обучения алгоритмов искусственного интеллекта, а также чтобы убедиться в эффективной работе планируемой спутниковой сети перед непосредственным запуском первого устройства.

Microsoft также обещает помочь с реализацией проектов за пределами планеты, в частности компания сможет облегчить работу с огромным объемом данных, которые генерируют спутники, а также с проектированием сложных космических систем.

По материалам УКРИНФОРМ
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