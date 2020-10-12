Турки и люди Ярославского разработают проект кольцевой дороги вокруг Киева

12 октября Служба автомобильных дорог в Киевской области подписала договор с Консорциумом «Мегапроект» на разработку проектно-сметной документации на строительство соединительного участка от дороги Киев-Чоп (М-06) до дороги Киев-Одесса (М-05) стоимостью 23 млн гривен. Об этом сообщается в системе «Прозорро».

Скидка компании по отношению к ожидаемой стоимости закупки составляет 31%. На аукционе консорциум встретился с ООО «Проектно-строительная фирма «Одеспромстрой», ООО «Институт «Киевдормостпроект», ГП «Укргипродор», ООО «Институт Укрдорпроект», а также ООО «Институт проектирование инфраструктуры транспорта». Последнее изначально предложило самую низкую цену, однако было отклонено заказчиком, так как не исправило несоответствия в ТП за 24 часа.

Согласно сводной смете, на разработку проектно-сметной документации уйдет 10,34 миллиона гривен. Еще 2,54 млн гривен будет стоить изготовление документации по землеустройству относительно отвода земельных участков в постоянное пользование Киевской САД. По полтора млн гривен будут стоить инженерно-геодезические и инженерно-геологические разыскания.

Руководителем Консорциума “Мегапроект”, который был создан в августе, является Елена Роик. Бенефициарами – ООО “Институт Харьковпроект” (50%) и турецкое акционерное общество “МЕГА Мюхендислик Мюшавирлик Аноним Ширкети” (50%) – турецкая компания, предоставляющая услуги по проектированию с 1993 года.

Турецкая компания также является совладельцем Консорциума “Инси”, который в августе заключил два договора на технический надзор за капитальным ремонтом дороги М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта общей стоимостью 10,60 млн гривен. Второй совладелец “Инси” – ООО “ЮММ Инжениринг” экс-руководителя Службы автомобильных дорог во Львовской области Юрия Лазаренко.