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Как защититься от рейдерства: советы от Минюста

Как защититься от рейдерства: советы от Минюста

Законодательное определение понятия “Рейдерство” на сегодняшний день в Украине отсутствует. Однако фактически под рейдерством понимают незаконный захват имущества или бизнеса.

Об этом рассказали эксперты Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса).

Что это означает: в большинстве случаев факты рейдерства заключаются во внесении сведений в государственные реестры (смена собственника объекта недвижимого имущества, изменение руководителя юридического лица и тому подобное).

Однако есть возможность применения предохранителей, которые могут уберечь вас от рейдерских захватов.

Как уберечься от рейдерства:

  • обеспечение внесения сведений об объектах недвижимого имущества в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество в случае неосуществления такой регистрации с 01.01.2013;
  • установка услуги SMS-маяк, с помощью которой можно оперативно получить информацию об изменениях, происходящих в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество относительно вашего объекта;
  • установление обязательности нотариального заверения договора, предметом которого является недвижимое имущество, подлинности подписи участника во время принятия им решений по вопросам деятельности соответствующего юридического лица и/или требования нотариального заверения договора, предметом которого является доля участника в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) соответствующего юридического лица;

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  • установление условия о том, что отдельные решения общего собрания должны подписываться всеми присутствующими участниками (учредителями), а не только председателем и секретарем, или председательствующим на собрании.

В случае, если рейдерский захват произошел, можно административно обжаловать решение госрегистраторов (процедура значительно быстрее рассмотрения дела судом, а также бесплатная).

Кроме того, можно при наличии электронной цифровой подписи подать жалобу онлайн с помощью портала государственных услуг IGov.

Срок для обжалования в административном порядке: 60 дней со дня принятия обжалуемого решения, либо со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении его прав соответствующим действием или бездействием.

Также возможность административного обжалования распространяется на решения, принятые после 1 января 2016 года.

По материалам Finance.UA
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