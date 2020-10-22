Как защититься от рейдерства: советы от Минюста

Законодательное определение понятия “Рейдерство” на сегодняшний день в Украине отсутствует. Однако фактически под рейдерством понимают незаконный захват имущества или бизнеса.
Об этом рассказали эксперты Южного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Одесса).
Что это означает: в большинстве случаев факты рейдерства заключаются во внесении сведений в государственные реестры (смена собственника объекта недвижимого имущества, изменение руководителя юридического лица и тому подобное).
Однако есть возможность применения предохранителей, которые могут уберечь вас от рейдерских захватов.
Как уберечься от рейдерства:
Читайте также: Как противодействовать рейдерству в отношении недвижимости
В случае, если рейдерский захват произошел, можно административно обжаловать решение госрегистраторов (процедура значительно быстрее рассмотрения дела судом, а также бесплатная).
Кроме того, можно при наличии электронной цифровой подписи подать жалобу онлайн с помощью портала государственных услуг IGov.
Срок для обжалования в административном порядке: 60 дней со дня принятия обжалуемого решения, либо со дня, когда лицо узнало или могло узнать о нарушении его прав соответствующим действием или бездействием.
Также возможность административного обжалования распространяется на решения, принятые после 1 января 2016 года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине введут новые налоговые декларации и предложат амнистию: чего хочет ЗеленскийВчера, 15:13 - 2796 15
Франция вводит налог на вес автомобиля8 ч. назад - 713 4
К концу зимы в Украине подорожает газ - прогнозВчера, 16:10 - 836 2
Каждую неделю в Китае появляются пять новых долларовых миллиардеровВчера, 04:35 - 3300 1
На украинском рынке появится новая марка автомобиляВчера, 22:10 - 2287 1
Какая задолженность считается безнадежнойВчера, 16:30 - 13742
Эксперт рассказал, как изменилась работа для заробитчан в ПольшеВчера, 12:56 - 8682
Налог на доходы по депозитам могут отменить: какими будут последствия для населенияВчера, 20:38 - 3164
Как оформить субсидию: украинцам назвали три способаВчера, 10:40 - 2975
Ошибочно или слишком много уплатили ЕСВ: как написать заявление на возвратВчера, 09:02 - 2828
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 523
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 340 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 957
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1694 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2495