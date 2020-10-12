Эксперт рассказал, что будет с курсом гривны после местных выборов

Результаты местных выборов не спровоцируют существенных колебаний курса гривны к доллару и евро. Девальвация национальной валюты продолжится со скоростью 5-10 копеек в неделю, и к концу 2020 года курс может достичь 29 – 29,5 грн/долл. Такое мнение в комментарии корреспонденту УНН высказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.
“Могу сказать, что сейчас не будет происходить никаких существенных колебаний с курсом национальной валюты. По отношению к доллару, к евро. Поскольку сейчас уже понятно, что в Национальном банке уже фактически все произошло. НБУ не смог сделать то, на что рассчитывал, относительно кредитования. Но относительно девальвации гривны – здесь происходит все нормально, потому что здесь как раз медленная девальвация должна быть сейчас. Потому что мы должны быть конкурентными на внешнем рынке. А это сейчас за счет именно ослабления национальной валюты. Так что, это происходит. Причем, это происходит довольно правильно, то есть постепенно, на 5-10 копеек за неделю. Потом оно стоит”, – сказал Алексей Дорошенко.
Он отметил, что быстрого удешевления гривны не будет. Из-за этого цены на внутреннем рынке не зависят от курса валют.
“Для экспортера это хорошо, потому что продукция конкурентная. То, что я сейчас вижу – никто в Национальном банке не планирует быстро переходить на девальвацию гривны. Потому что когда только Шевченко пришел как глава (НБУ – ред.), тогда произошло как раз падение гривны довольно быстрое – где-то 50 копеек… Я говорил о том, что, извините, но что-то делайте, потому что сейчас это приведет к инфляции и к тому, что производители начнут все же пересматривать цены. Инфляция вырастет. Они сделали все. Но где-то к концу года мы дойдем с вами до 29 грн за один доллар. Возможно, даже 29,5, если будет все довольно быстро развиваться, но, скорее всего, 29-29,2 – вот такую динамику увидим”, – добавил эксперт.
По его словам, это нормально и приведет к тому, что государственный бюджет будет наполняться, экспортеры будут довольны, а инфляция будет нормальной.
Он отметил, что результаты выборов не отразятся на курсе гривны.
“Вообще никаким образом не повлияет. В Национальном банке все уже поставлено на свои места. Там, в принципе, пришла команда, которая, скажем так, от Президента, поэтому там они меняют замов, глав департаментов, но, по факту, это не повлияет каким-то образом на курс национальной валюты. Они сейчас, знаете, увлечены тем, как уволить еще Рожкову, еще главу департамента Сологуба. Вот как раз это и то, что отвлекает их, все остальное стабильно, нормально. Поэтому я не вижу сейчас каких-либо препятствий на этом пути, так что и разговаривая сейчас с членами Совета НБУ… они, в принципе, также не прогнозируют каких-то негативных вещей”, – рассказал Алексей Дорошенко.
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