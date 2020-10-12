Робот Spot получит руку и док-станцию с автоматической подзарядкой

С момента начала коммерческих продаж в июне Boston Dynamics уже продала более 250 роботов Spot стоимостью 75 000 долларов.
Спросом также пользуются разнообразные аксессуары, которые компания создала для того, чтобы расширить возможности роботов: от зарядных устройств стоимостью 1 650 долларов, до лидара и камер за 34 570 долларов. Однако одним из самых интересных дополнений все же является рука-манипулятор — ее можно будет приобрести уже в январе следующего года.
Рука, которую может получить робот, способна выполнять широкий спектр задач, в частности открывать двери и собирать предметы.
«Как и в случае с базовым роботом, рука — это гораздо больше, чем просто оборудование. Она будет поставляться с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом», — пишет компания.
Кроме того, компания BD объявила, что также начнет продавать док-станцию для зарядки, к которой Споты смогут направляться самостоятельно, чтобы заряжать свои батареи.
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