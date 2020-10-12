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"Нафтогаз" ввел в эксплуатацию вторую солнечную электростанцию

"Нафтогаз" ввел в эксплуатацию вторую солнечную электростанцию

“Нафтогаз” ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию в Житомирской области мощностью 33 МВт.

Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

“Группа Нафтогаз получила “зеленый” тариф и лицензию на продажу электроэнергии для новой электростанции в г. Чуднов (Житомирская обл.). Станция построена в сентябре 2020 года с применением самых современных технологических решений и высокоэффективного оборудования от ведущих мировых производителей. В частности, на станции применяются монокристаллические фотоэлектрические модули с графеновым покрытием с одной из самых высоких в своем классе мощностей – 430 Вт от ZNSHINE PV-Tech Co., а также стринговые инверторы SUN2000-185ktl от Huawei. Все вспомогательные элементы оборудования и материалы украинского производства”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что пиковая мощность фотоэлектрических модулей составляет 33,313 МВт. Мощность в точке присоединения – 25 МВт.

“Плановый объем полезного отпуска (продажи) электроэнергии за первый год работы солнечной станции составит не менее 36,5 тыс. МВт∙ч с ожидаемым доходом свыше 153 млн грн”, – добавили в “Нафтогазе”.

Заказчиком проекта ФЭС “Чуднов” является Дочернее предприятие “Нафтогаз-Энергосервис” НАК “Нафтогаз Украины”, которое в ноябре 2018 года получило три земельных участка общей площадью 55 га по результатам проведенного земельного аукциона для размещения солнечной электростанции и дальнейшего заключения договоров аренды с Житомирской областной государственной администрацией.

В июле 2020 года группа “Нафтогаз” ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию “Андреевка” на Харьковщине мощностью 0,999 МВт. Также в этом году Нафтогаз начал развертывание сети электрозарядных станций для авто в Киеве.


Фото: “Нафтогаз”

По материалам Економічна Правда
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