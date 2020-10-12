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Acer и Porsche Design представили ноутбук с уникальным дизайном (фото)

Acer и Porsche Design представили ноутбук с уникальным дизайном (фото)

Во время онлайн-конференции next@acer компании Porsche Design и Acer представили созданный совместными усилиями ноутбук Porsche Design Acer Book RS. Он получил фирменный минималистичный дизайн Porsche, компактные размеры и производительную начинку.

Крышка Porsche Design Acer Book RS выполнена из углеродного волокна. Это не только создаёт уникальный внешний вид, но и помогает добиться большей портативности. Так, лэптоп весит всего 1,2 кг при толщине 15,99 мм. Две части корпуса соединены цельным шарниром, который немного поднимает клавиатуру при открытии ноутбука, чтобы улучшить охлаждение компонентов и сделать набор текста более комфортным. Этому же способствуют подсветка клавиатуры и стеклянный тачпад с поддержкой нескольких жестов.


Фото: 4pda.ru

Ноутбук получил 14-дюймовый сенсорный экран с IPS-матрицей, разрешением Full HD и 100-процентным охватом цветового пространства sRGB. Он покрыт устойчивым к бактериям закалённым стеклом Antimicrobial Corning Gorilla Glass и занимает 90% площади ноутбука за счёт тонких рамок.

Porsche Design Acer Book RS оснастили новыми процессорами Intel Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe (доступны модификации с дискретными видеокартами NVIDIA GeForce MX3502) и 16 ГБ оперативной памяти. На одном заряде ноутбук способен проработать до 17 часов, а всего полчаса подзарядки позволяют получить дополнительные 4 часа автономной работы. Из интерфейсов предусмотрены двухдиапазонный Wi-Fi 6 (Gig+), USB Type-C, Thunderbolt 4 и USB 3.2 Gen 2. Для быстрого и безопасного входа в систему предусмотрен сканер отпечатков с поддержкой Windows Hello.


Фото: 4pda.ru

Специально для этого ноутбука был разработан многофункциональный набор Porsche Design Acer Travelpack RS, включающий коврик для мыши, мышь, сумку для переноски и чехол для ноутбука. Сумка для переноски набора изготовлена из кожи ECCO PALERMO XA Leather. Магнитные застёжки позволяют закрепить её на чехле для ноутбука, изготовленном из водоотталкивающей ткани 1680D. Съёмная крышка чехла одновременно служит ковриком для мыши.


Фото: 4pda.ru

Дополняет комплект беспроводная Bluetooth-мышь Porsche Design Acer Mouse RS. Как и в ноутбуке, в её конструкции применено углеродное волокно, покрывающее левую кнопку и нижнюю часть корпуса.

Комплект Porsche Design Acer Book RS, включающий ноутбук с процессором i7, набор для путешествий и мышь, появится в регионе EMEA по цене от €2399. Один только лэптоп будет стоить от €1799.

По материалам 4PDA
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