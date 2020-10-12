СБУ уличила должностных лиц ГАСИ в незаконной выдаче разрешительных документов

Служба безопасности Украины уличила должностных лиц Государственной архитектурно-строительной инспекции в масштабной незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в организованную группу входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.
“Для проведения сделки фигуранты использовали подконтрольные “консалтинговые” коммерческие структуры. Они выступали посредниками между строительными коммерческими структурами и должностными лицами ГАСИ во время их “переговоров” о получении разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объекта в эксплуатацию.
Роль коммерческих структур заключалась в предоставлении “положительного” решения о выдаче документации”, – говорится в сообщении.
“Сотрудники СБУ также задокументировали, что чиновники ГАСИ с нарушением требований действующего законодательства, строительных норм, государственных стандартов и правил выдавали разрешения о начале строительных работ, сертификаты готовности ввода объекта в эксплуатацию. По выводам профильных экспертов, противоправные действия чиновников несли потенциальную угрозу для жизни и здоровья населения”, – добавили в ведомстве.
Фото: СБУ
В рамках начатого уголовного производства провели более 50 обысков по адресам админпомещений государственных учреждений, в офисах подконтрольных коммерческих структур, местах проживания фигурантов и в транспортных средствах. Изъятую документацию добавят в доказательную базу.
Продолжаются следственные действия по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
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