В Украине введут новые налоговые декларации и предложат амнистию: чего хочет Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время своего обращения к Верховной Раде в очередной раз заявил, что украинцев ждет налоговая амнистия.
Зачем вообще нужна амнистия?
В Украине около 30% ВВП находятся в тени (оценки Минэкономразвития). За годы независимости в теневой экономике заработали миллиарды. Украинцы до сих пор получают часть или всю зарплату в конвертах. Накопленные сбережения, купленную валюту или другие ценности даже по желанию узаконить сложно: у налоговой должны появиться обоснованные вопросы. Нулевая декларация эту проблему может решить.
Идея проста: если что-то заработал в тени, задекларируй и спи спокойно. Амнистию поддерживают и налоговые эксперты, и нардепы, и даже международные партнеры. Уже есть готовый законопроект, но по какой-то причине его до сих пор не принимают.
Как проведут налоговую амнистию?
Идей есть несколько, какая из них будет отражена в финальном законопроекте – пока неизвестно. Основные положения законопроекта №1232:
Налоговый эксперт Александр Почкун идею нулевой декларации поддерживает. Но в то же время отмечает, нововведение ни в коем случае не должно касаться госслужащих. Такое “прощение” будет происходить только один раз. Уже во второй декларации, если расходы не будут соответствовать материальному положению, в ГНС могут поинтересоваться: где взяли деньги и как это отражено в декларации.
Почему налоговая амнистия может провалиться?
Налоговая амнистия может успешно пройти только при двух условиях:
“У нас уже была попытка налоговой амнистии, многие компании задекларировали, налоговая к ним претензий не имела, но следом пришли СБУ, ГПУ и тому подобное. Амнистия предусматривает соблюдение законов. Если государство возьмет на себя роль контроля за соблюдением прав, тогда это будет работать”, – объясняет налоговый эксперт.
Налоговую амнистию уже провели в Аргентине, Бразилии, Индонезии, Италии. В этих странах длительное время процветала теневая экономика. Гражданам предложили узаконить все, что заработали без уплаты налогов, но в то же время отдать государству несколько процентов.
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