В Украине введут новые налоговые декларации и предложат амнистию: чего хочет Зеленский

Президент Владимир Зеленский во время своего обращения к Верховной Раде в очередной раз заявил, что украинцев ждет налоговая амнистия.

Зачем вообще нужна амнистия?

В Украине около 30% ВВП находятся в тени (оценки Минэкономразвития). За годы независимости в теневой экономике заработали миллиарды. Украинцы до сих пор получают часть или всю зарплату в конвертах. Накопленные сбережения, купленную валюту или другие ценности даже по желанию узаконить сложно: у налоговой должны появиться обоснованные вопросы. Нулевая декларация эту проблему может решить.

Идея проста: если что-то заработал в тени, задекларируй и спи спокойно. Амнистию поддерживают и налоговые эксперты, и нардепы, и даже международные партнеры. Уже есть готовый законопроект, но по какой-то причине его до сих пор не принимают.

Как проведут налоговую амнистию?

Идей есть несколько, какая из них будет отражена в финальном законопроекте – пока неизвестно. Основные положения законопроекта №1232:

доход до 100 тыс. грн будет амнистироваться автоматически и без уплаты налогов;

амнистировать нельзя деньги, которые получены коррупционным или преступным путем. То есть легализовать можно только неучтенную прибыль, зарплаты в конверте, заработанное в “теневом секторе”, но не украденное;

с недвижимости, валюты, прав интеллектуальной собственности, прав на имущество юридических лиц, авто нужно будет заплатить налог 5%;

со всей остальной собственности придется заплатить налог 10%;

если деньги потратили на покупку ОВГЗ , то заплатить придется налог 2,5%;

все легализованные деньги нужно положить в банк минимум на год;

декларации будут заполняться добровольно, а поданную информацию нельзя использовать для того, чтобы привлечь налогоплательщика к ответственности.

Налоговый эксперт Александр Почкун идею нулевой декларации поддерживает. Но в то же время отмечает, нововведение ни в коем случае не должно касаться госслужащих. Такое “прощение” будет происходить только один раз. Уже во второй декларации, если расходы не будут соответствовать материальному положению, в ГНС могут поинтересоваться: где взяли деньги и как это отражено в декларации.

Почему налоговая амнистия может провалиться?

Налоговая амнистия может успешно пройти только при двух условиях:

Первая – должны быть гарантии, что за легализованные активы не будет никакого наказания. Если власти возьмут на себя обязательство “простить” заработок в тени, то должны будут соблюдать его. Кроме того, сама информация должна быть конфиденциальной.

Вторая – тех, кто решит не легализовывать свои активы, должны жестко наказывать. Иначе стимулов выходить из тени и платить даже небольшой налог не будет.

“У нас уже была попытка налоговой амнистии, многие компании задекларировали, налоговая к ним претензий не имела, но следом пришли СБУ, ГПУ и тому подобное. Амнистия предусматривает соблюдение законов. Если государство возьмет на себя роль контроля за соблюдением прав, тогда это будет работать”, – объясняет налоговый эксперт.

Налоговую амнистию уже провели в Аргентине, Бразилии, Индонезии, Италии. В этих странах длительное время процветала теневая экономика. Гражданам предложили узаконить все, что заработали без уплаты налогов, но в то же время отдать государству несколько процентов.