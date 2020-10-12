PayPal разрешит использовать криптовалюту в своей сети

Международная система интернет-платежей PayPal решила поддержать рынок криптовалют, позволив своим клиентам покупать, хранить и продавать биткоины, а также другие виртуальные монеты.
Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.
“Переход к цифровым формам валют неизбежен, что принесет явные преимущества с точки зрения финансовой инклюзивности и доступа; эффективности, скорости и устойчивости платежной системы, а также способности правительств быстро распределять средства среди граждан”, – прокомментировал нововведение президент и генеральный директор PayPal Дэн Шульман.
Пользователи получат возможность покупать, хранить и продавать Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin непосредственно в цифровом кошельке PayPal. Услуга будет доступна владельцам счетов PayPal в США в ближайшие недели, уточнили в пресс-службе.
В компании отметили ускорение перехода к цифровым платежам и ценностям, объяснив это пандемией COVID-19. А также повышенным интересом к цифровым валютам со стороны центральных банков и потребителей.
“Широкому распространению криптовалют традиционно препятствует их ограниченная полезность в качестве инструмента обмена из-за нестабильности, стоимости и скорости транзакций”, – подчеркнули в PayPal.
Согласно опросу Банка международных расчетов, каждый десятый центральный банк мира намерен выпустить свои собственные цифровые валюты в течение следующих трех лет. Для понимания – эти финансовые учреждения представляют примерно одну пятую населения нашей планеты.
PayPal пообещал предоставить владельцам своих учетных записей образовательный контент. Они смогут лучше понять экосистему криптовалюты, риски и возможности, связанные с инвестированием в криптовалюту. А также ознакомятся с технологией блокчейн.
Начиная с начала 2021 года клиенты смогут использовать свои запасы криптовалюты для оплаты товаров и услуг у 26 млн продавцов PayPal по всему миру.
Потребители смогут мгновенно конвертировать выбранный баланс криптовалюты в фиатную валюту без дополнительных комиссий. Продавцы PayPal не будут иметь никаких дополнительных интеграций или комиссий. Все транзакции будут производиться в фиатной валюте по текущим курсам PayPal.
По сути, криптовалюта “просто станет еще одним источником финансирования” внутри цифрового кошелька PayPal, объяснили в компании.
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