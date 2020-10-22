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Большинство предпочитает работу в пешей доступности от дома (исследование)

Большинство предпочитает работу в пешей доступности от дома (исследование)

Сайт по поиску работы Jooble провел исследование, как расстояние от дома до работы влияет на выбор вакансии соискателями.

Сколько тратят на дорогу к работе:

  • на момент проведения исследования 53% респондентов ответили, что фактически тратят до одного часа, чтобы добраться на работу;
  • 18% – до получаса;
  • 11% – до двух часов.

В первую очередь, соискатели хотели бы, чтобы дорога до работы занимала в среднем 30 минут пешком или 15-20 минут на транспорте.

Преимущества близости работы. Главными плюсами близости работы к дому они назвали возможность сэкономить время и средства, которые они хотели бы потратить на сон, личную жизнь и домашние дела.

Также поисковикам надо знать район вакансии для того, чтобы ориентироваться, подходит ли она им. Согласно данным опросов Jooble, людям, которые проживают в городах с населением до 1 млн, достаточно знать район города, чтобы понять, подходит ли вакансия по расположению. Для соискателей, живущих в городах-миллионниках, этой информации недостаточно. Чтобы ориентироваться, им необходимы более детальные данные, например, название микрорайона, улицы и даже номер дома.

Что еще важно. При описании удобного расположения работы соискатели также подчеркивают важность хорошей транспортной развязки — например, чтобы дорога на работу была без пересадок, транспортный путь проходил рядом с домом и работой, были доступны несколько вариантов транспорта, работа находилась в непосредственной близости к метро.

Что же касается дополнительных данных, как например, расстояние до работы от центра, то соискатели редко им интересуются. Кроме того, иногда в небольших городах бывают условные центры города, например, исторические, которые могут противоречить географическим данным.

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С большой вероятностью соискатели не будут откликаться на вакансии компаний, не указывающих свой точный адрес. По их мнению, честные работодатели не будут скрывать эту информацию.

Также соискатели отметили, что их больше интересует фактическое место потенциальной работы, а не адрес офиса, который работодатели часто указывают в вакансиях как место для проведения собеседования.

По материалам Na chasi
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