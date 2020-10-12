В Грузии неизвестный с оружием захватил в отделении банка почти 20 заложников. Он требует 500 тысяч долларов (видео)

В грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина захватил почти 20 заложников в местном отделении «Банка Грузии».
Об этом сообщает Rustavi, пишет babel
Один из заложников с разрешения преступника позвонил СМИ и рассказал, что сейчас в отделении находятся 19 человек. Некоторые грузинские СМИ сообщают, что заложников 18. Сам же преступник вооружен – у него есть автомат, а в руке он держит гранату без чеки.
Его требования включают 500 тысяч долларов и транспорт для побега, а также гарантии безопасности.
В местной полиции сообщили, что сейчас активно расследуют инцидент. В частности, уже задержали и допросили другого гражданина Грузии, который привез преступника на место происшествия. Однако, как отмечают правоохранители, скорее всего, тот не имел представления о намерениях преступника и не имеет никакого отношения к захвату заложников.
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