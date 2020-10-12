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Таиланд начал принимать туристов - впервые за последние семь месяцев

Таиланд начал принимать туристов - впервые за последние семь месяцев

Власти Таиланда стали выдавать специальные визы для иностранных туристов для восстановления экономики в стране во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Channel News Asia.

Первой, после семимесячного запрета, в страну во вторник прибыла группа из 39 туристов из китайского Шанхая.

Отмечается, что специальная виза не позволяет туристам свободно передвигаться по Таиланду. Так, по прибытии туристы должны 14 дней находиться на карантине в гостинице или больнице. Люди также должны сделать ПЦР-тест перед вылетом в Таиланд.

Более того, туристы во время своего пребывания в стране также будут вынуждены использовать специальное коронавирусное приложение, которое отслеживает передвижения.

Отмечается, что в прошлом году Таиланд посетили около 40 миллионов туристов, и полученные от туризма доходы составили более 10% ВВП страны.

По материалам УКРИНФОРМ
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