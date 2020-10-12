Таиланд начал принимать туристов - впервые за последние семь месяцев

Власти Таиланда стали выдавать специальные визы для иностранных туристов для восстановления экономики в стране во время пандемии коронавируса.
Об этом сообщает Channel News Asia.
Первой, после семимесячного запрета, в страну во вторник прибыла группа из 39 туристов из китайского Шанхая.
Отмечается, что специальная виза не позволяет туристам свободно передвигаться по Таиланду. Так, по прибытии туристы должны 14 дней находиться на карантине в гостинице или больнице. Люди также должны сделать ПЦР-тест перед вылетом в Таиланд.
Более того, туристы во время своего пребывания в стране также будут вынуждены использовать специальное коронавирусное приложение, которое отслеживает передвижения.
Отмечается, что в прошлом году Таиланд посетили около 40 миллионов туристов, и полученные от туризма доходы составили более 10% ВВП страны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что появится в Украине после "Большого строительства"Вчера, 20:00 - 2210 8
Цены на жилье в Украине за год выросли почти на 10%11 ч. назад - 1048 6
Ни один товар не будет ввезен в Украину без общей декларации прибытия: новые правила на таможне6 ч. назад - 3298 5
В Минздраве рассказали, когда появится украинская вакцина против COVID-199 ч. назад - 645 3
Как добиться отопления, если в квартире холодные батареиВчера, 19:03 - 1346 3
ТОП-10 самых популярных б/у кроссоверов в Украине (инфографика)12 ч. назад - 3920 2
Ни один товар не будет ввезен в Украину без общей декларации прибытия: новые правила на таможне6 ч. назад - 3298 5
Что появится в Украине после "Большого строительства"Вчера, 20:00 - 2210 8
Украинцы ухудшили ожидания относительно курса гривны к доллару8 ч. назад - 1537
Курс валют в Украине: в НБУ рассказали, что будет с гривнойВчера, 21:02 - 1458
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)Позавчера, 09:57 - 171 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 759
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1496 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1983
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1778 1