GMC представила электрическую версию Hummer с двигателем на 1000 «лошадей» (фото)

Американская компания GMC представила фирменный пикап Hummer EV, оснащённый электродвигателем. Особенностями новинки стали внушительная мощность силовой установки, способной разогнать электрокар до «сотни» всего за три секунды, и специальный «режим краба» для движения по диагонали. Производитель уже объявил цены и даты поступления в продажу всех модификаций своего детища.
Hummer EV — это первый продукт, построенный на архитектуре GM Ultium. Пикап будет продаваться только в одном типе кузова с полноценной четырёхдверной кабиной. Длина автомобиля составляет 550 см, высота — 206 см. Каждый Hummer EV будет иметь в стандартной комплектации трансформируемую крышу Infinity, состоящую из четырёх прозрачных съёмных панелей Sky. Новинку оснастили 35-дюймовыми шинами, установленными на 18-дюймовые диски.
Внедорожные возможности Hummer EV, помимо полного привода, обеспечивает специальный «режим краба», способный увеличить клиренс на 15 см одним нажатием кнопки, при этом угол поворота колёс электрокара составляет 50°. Кроме того, Hummer EV имеет две камеры, установленные в нижней части кузова, которые, помимо отображения препятствий, показывают внутренние стороны всех четырёх шин, что немаловажно при езде по каменистой местности.
Фото: cnet.com
Первой на рынок поступит модификация Hummer EV Edition 1 с аккумулятором на 200 кВтч и тремя электродвигателями суммарной мощностью 1000 лошадиных сил. Заявленный запас хода электрокара составляет 563 километра. АКБ новинки поддерживает функцию быстрой зарядки, которая впервые в отрасли сможет использовать общественные зарядные устройства на 350 киловатт. После десяти минут, проведённых на такой «заправке», Hummer EV сможет проехать ещё около 160 км.
Фото: cnet.com
Стоимость топовой версии электрокара составит $112 595. Через год в продаже появится более доступная трёхмоторная модель EV3X, цена которой стартует с отметки $99 995. Весной 2023-го выйдет Hummer EV2X с двумя двигателями и адаптивной пневматической подвеской за $89 995. Младшая версия пикапа — двухмоторный Hummer EV2 — поступит в продажу не раньше весны 2024 года и будет стоить $79 995.
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