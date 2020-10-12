0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

GMC представила электрическую версию Hummer с двигателем на 1000 «лошадей» (фото)

GMC представила электрическую версию Hummer с двигателем на 1000 «лошадей» (фото)

Американская компания GMC представила фирменный пикап Hummer EV, оснащённый электродвигателем. Особенностями новинки стали внушительная мощность силовой установки, способной разогнать электрокар до «сотни» всего за три секунды, и специальный «режим краба» для движения по диагонали. Производитель уже объявил цены и даты поступления в продажу всех модификаций своего детища.

Hummer EV — это первый продукт, построенный на архитектуре GM Ultium. Пикап будет продаваться только в одном типе кузова с полноценной четырёхдверной кабиной. Длина автомобиля составляет 550 см, высота — 206 см. Каждый Hummer EV будет иметь в стандартной комплектации трансформируемую крышу Infinity, состоящую из четырёх прозрачных съёмных панелей Sky. Новинку оснастили 35-дюймовыми шинами, установленными на 18-дюймовые диски.

Внедорожные возможности Hummer EV, помимо полного привода, обеспечивает специальный «режим краба», способный увеличить клиренс на 15 см одним нажатием кнопки, при этом угол поворота колёс электрокара составляет 50°. Кроме того, Hummer EV имеет две камеры, установленные в нижней части кузова, которые, помимо отображения препятствий, показывают внутренние стороны всех четырёх шин, что немаловажно при езде по каменистой местности.


Фото: cnet.com

Первой на рынок поступит модификация Hummer EV Edition 1 с аккумулятором на 200 кВтч и тремя электродвигателями суммарной мощностью 1000 лошадиных сил. Заявленный запас хода электрокара составляет 563 километра. АКБ новинки поддерживает функцию быстрой зарядки, которая впервые в отрасли сможет использовать общественные зарядные устройства на 350 киловатт. После десяти минут, проведённых на такой «заправке», Hummer EV сможет проехать ещё около 160 км.


Фото: cnet.com

Стоимость топовой версии электрокара составит $112 595. Через год в продаже появится более доступная трёхмоторная модель EV3X, цена которой стартует с отметки $99 995. Весной 2023-го выйдет Hummer EV2X с двумя двигателями и адаптивной пневматической подвеской за $89 995. Младшая версия пикапа — двухмоторный Hummer EV2 — поступит в продажу не раньше весны 2024 года и будет стоить $79 995.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.