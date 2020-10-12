Amazon продлила «удалёнку» до июня 2021 года

Интернет-компания Amazon во вторник сообщила сотрудникам, чья работа может выполняться из дома, о том, что они могут продолжить работу в этому режиме до конца июня, продлив тем самым ранее установленный из-за пандемии COVID-19 срок действия рекомендаций по удалённой работе с января 2021 года.
«Мы по-прежнему уделяем приоритетное внимание здоровью наших сотрудников и следуем указаниям местных органов власти, — говорится в заявлении представителя компании. — Сотрудники, чья работа может эффективно выполняться из дома, могут продолжать выполнять эту работу из дома до 30 июня 2021 года. Мы вложили значительные средства и ресурсы, чтобы обеспечить безопасность тех, кто решил приходить в офис, посредством физического дистанцирования, тщательной уборки, проверки температуры и предоставления масок для лица и дезинфицирующего средства для рук».
Это объявление было сделано менее чем через три недели после того, как крупнейший в мире интернет-магазин сообщил, что в этом году коронавирусом заразились более 19 тыс. его сотрудников в США.
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