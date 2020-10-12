ОГТСУ обжалует решение суда, которое уменьшает гарантированное обеспечение заказчиков услуг

ООО “Оператор ГТС Украины” обратилось в суд относительно обжалования постановления Окружного административного суда города Киева от 6 октября 2020 года об обеспечении административного иска ООО «ЕГАЗ» к энергетическому регулятору.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

«Постановление суда останавливает требование Кодекса ГТС Украины к оператору ГТС в части непринятия финансового обеспечения в виде банковской гарантии, выданной банком, который не отнесен Национальным банком Украины к перечню системно важных банков, а также в части положений, регулирующих порядок определения размера финансового обеспечения», – говорится в сообщении.

Вследствие этого решения ОГТСУ будет вынуждено принимать в качестве финансового обеспечения банковские гарантии, выданные банками, чьи активы не являются сопоставимыми с возможным размером долга.

“Подход к определению размера финансового обеспечения, который, возможно, придется применять в соответствии с постановлением суда, не покрывает вероятных рисков нанесения убытков оператору газотранспортной системы, поскольку обеспечивает лишь 1/50 часть от возможного максимального объема платы за суточный небаланс заказчика услуг транспортировки. Это прямой путь к росту неоплаты заказчиком услуг транспортировки за сотворенные им объемы негативных небалансов газа в газотранспортной системе, что существенно повлияет на финансовую стабильность Оператора ГТС, и, как следствие, может привести к его технической несостоятельности», – подчеркнули в ОГТСУ.

При этом постановление будет применено только к ряду отдельных региональных газосбытовых организаций, которые работают под брендом РГК Дмитрия Фирташа: ООО «ЕГАЗ», «Винницагаз сбыт», «Волыньгаз сбыт», «Днепропетровскгаз сбыт», «Житомиргаз сбыт», «Закарпатгаз сбыт», «Запорожгаз сбыт», «Ивано-Франковскгаз сбыт», «Киевоблгаз сбыт», «Львовгаз сбыт», «Николаевгаз сбыт», «Ровногаз сбыт», «Сумыгаз сбыт», «Харьковгаз сбыт», «Хмельницкгаз сбыт», «Черновцыгаз сбыт», «Черниговгаз сбыт».

“Учитывая, что ОГТСУ не является непосредственно стороной в определении суда, мы отдельно обратились в НКРЭКУ относительно предоставления разъяснений, каким образом может быть выполнено это постановление. Фактически она создает преференции для одной из групп игроков на рынке газа. Ее выполнение может привести к применению различных подходов к игрокам рынка, что является нарушением Закона Украины “О рынке природного газа” и антимонопольного законодательства. Напомним, что в соответствии со ст. 3 Закона Украины “О рынке природного газа”, рынок функционирует по принципу обеспечения равных прав на доступ к газотранспортным и газораспределительным системам, газохранилищам, установкам LNG. Также ст. 35 Закона Украины «О рынке природного газа» установлено, что правила балансировки должны быть справедливыми, недискриминационными, прозрачными и обусловленными объективными факторами», – добавили в ОГТСУ.