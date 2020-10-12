Банк Goldman Sachs признает вину в коррупционном скандале и заплатит штраф $2,8 млрд

Американский инвестбанк Goldman Sachs выплатит властям США штраф в $2,8 млрд, а его азиатское отделение признает вину в обмен на прекращение дальнейших преследований по делу о коррупции в малайзийском государственном инвестфонде 1MDB.

Об этом сообщают The Wall Street Journal и Bloomberg.

Соглашение с американскими правоохранительными органами будет заключено в виде так называемого отложенного разбирательства, при котором власти могут вновь начать преследование, если к определенному сроку фигурант совершит новое подобное правонарушение.

Сообщается, что в рамках сделки банк выплатит Минюсту США штраф $2,2 млрд и вернет $600 млн незаконно заработанных средств.

Скандал с малайзийским фондом разразился еще в 2015 году, когда в ходе проверки обнаружились его долги на $11 млрд.

Расследование выявило коррупционные схемы с участием высокопоставленных малазийских чиновников и позволило выявить почти $700 млн из этой суммы на личных счетах тогдашнего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака. Другая часть средств государственного фонда пошла на взятки иностранным чиновникам. Сейчас бывший премьер отбывает тюремный срок за коррупцию, его приговорили к 12 годам заключения.

В июле Goldman Sachs объявил о достижении договоренностей с правительством Малайзии об урегулировании всех претензий, выплатив властям Малайзии в $2,5 млрд наличными и предоставив гарантии возврата еще $1,4 млрд, полученных в качестве доходов от активов, связанных с 1MDB.

В целом, по подсчетам американских СМИ, коррупционный скандал в Малайзии обойдется Goldman Sachs более чем в $5 млрд – в виде штрафов и компенсаций властям Малайзии и США.