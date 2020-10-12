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Минфин: Количество кредитов растет, но суммы стали меньше

Минфин: Количество кредитов растет, но суммы стали меньше

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 234 кредита на общую сумму 463 миллиона гривен. Об этом говорится в сообщении Минфина.

Как отмечают в Минфине, количество кредитов растет, а вот суммы стали меньше. Уполномоченные банки выдали 4577 кредитов на общую сумму в 10,815 миллиарда гривен:

  • 7,940 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов;
  • 2,155 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции;
  • 721 миллионов гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.
  • 54% (215 миллионов гривен) от общей суммы заключенных за последнюю неделю сделок составляют сделки по рефинансированию предварительно выданных кредитов.
  • 24% (111 млн гривен) – это выданные уполномоченными банками инвестиционные кредиты. И займы на пополнение оборотных средств составляют 22% (102 миллиона гривен).

Лидеры по количеству сделок в рамках программы “Доступные кредиты 5-7-9%” остаются государственные банки:

на первом месте Приватбанк ,на втором месте Укргазбанк, на третьем – Ощадбанк.

Наибольшие по сумме кредитные портфели:

  • на первом месте все еще остается Райффайзен Банк Аваль – 2,512 миллиарда гривен;
  • Креди Агриколь Банк – 1,462 миллиарда гривен;
  • ПУМБ (1,410 миллиарда гривен).

Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 19 банками.

Справка Finance.ua

  • Кабинет Министров Украины принял изменения в Порядок предоставления государственной поддержки микропредпринимательства и малого предпринимательства, согласно которому реализуется программа «Доступные кредиты 5-7-9%». Соответствующее решение было принято 9 октября.
  • Внесенные изменения в программы касаются либерализации ряда требований к субъектам предпринимательства в части повышения максимального уровня их годового дохода до эквивалента 10 млн евро и исключение из Порядка требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса – решение будут принимать банки-кредиторы.

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По материалам Finance.UA
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