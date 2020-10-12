Маск подготовил Starship к тестовому «скачку»

Компания Илона Маска прошла еще один этап на пути к полноценному первому запуску корабля Starship: его демонстратор SN8 выполнил огневые испытания с тремя двигателями Raptor.

Об этом сообщается в Твиттере NASASpaceflight.

Вскоре аппарат может сделать тестовый «скачок» примерно на несколько десятков километров.

Недавно Маск заявил, что космический корабль Starship может выполнить первый полет на околоземной орбите в 2021 году. При этом в силу технической сложности комплекса глава SpaceX не исключает, что испытания будут неудачными.

В случае успеха Starship станет крупнейшим из пилотируемых космических кораблей с широкими возможностями. В качестве возможных задач для него компания Маска называет экспедиции на Луну и Марс. Возможно, Starship понадобится для новой лунной программы NASA Artemis.