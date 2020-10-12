Маск подготовил Starship к тестовому «скачку»

Компания Илона Маска прошла еще один этап на пути к полноценному первому запуску корабля Starship: его демонстратор SN8 выполнил огневые испытания с тремя двигателями Raptor.
Об этом сообщается в Твиттере NASASpaceflight.
Вскоре аппарат может сделать тестовый «скачок» примерно на несколько десятков километров.
🚨Boca Chica Police Siren🚨
Ok folks. Potential Static Fire Test for Starship SN8!
NSF Live with Mary (
BocaChicaGal</a>) and the NSF Squad.<br><br>➡️<a href="https://t.co/UGPoVVF5dt">https://t.co/UGPoVVF5dt</a> <a href="https://t.co/q84PkdDNYj">pic.twitter.com/q84PkdDNYj</a></p>— Chris B - NSF (NASASpaceflight) October 20, 2020
Starship SN8 STATIC FIRE!! The first-ever triple Raptor Static Fire!
Mary (
BocaChicaGal</a>) documenting history again!<br><br>➡️<a href="https://t.co/UGPoVVF5dt">https://t.co/UGPoVVF5dt</a> <a href="https://t.co/NzCimSNp9O">pic.twitter.com/NzCimSNp9O</a></p>— Chris B - NSF (NASASpaceflight) October 20, 2020
Недавно Маск заявил, что космический корабль Starship может выполнить первый полет на околоземной орбите в 2021 году. При этом в силу технической сложности комплекса глава SpaceX не исключает, что испытания будут неудачными.
В случае успеха Starship станет крупнейшим из пилотируемых космических кораблей с широкими возможностями. В качестве возможных задач для него компания Маска называет экспедиции на Луну и Марс. Возможно, Starship понадобится для новой лунной программы NASA Artemis.
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