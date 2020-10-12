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Киев недополучил миллиард из-за внешних вмешательств в Земельный кадастр - Лещенко

Киев недополучил миллиард из-за внешних вмешательств в Земельный кадастр - Лещенко

Неизвестные лица, имевшие доступ к государственному земельному кадастру, меняли статус объектов с коммерческого назначения на промышленное, в результате чего крупные города недополучали миллиарды гривен налогов.

Об этом заявил глава Госгеокадастра Роман Лещенко в интервью Экономической правде.

Лещенко выделил два основных типа вмешательств в кадастр: изменение целевого назначения земли и изменение контуров и размеров земельных участков.

“Например, есть торговый центр в Киеве, который платит налоги, в частности земельный, как коммерческий объект. Налоговая в автоматическом режиме по номеру КВЭД выставляет ему счет на оплату налогов через государственное казначейство, часть которых уплачивается в местный бюджет”, – заявил Лещенко.

По его словам, в крупных городах – Харькове, Львове, Одессе – произошло изменение статуса объекта с коммерческого назначения на промышленное, и бюджет терял более половины доходов по земельному налогу.

“По нашим оценкам, из-за таких схем городской бюджет Киева недополучил около миллиарда гривен. Это длилось годами, и я говорил об этом Виталию Владимировичу (Виталий Кличко, городской голова Киева. – Ред.), когда встречался с его командой”, – сообщил глава ведомства.

Также мошенники меняли контуры земельных участков – между двумя участками образовывали еще один.

“Это ярко видно в Конча-Заспе, где таким образом “создавалось” немало земельных участков. Часть из них регистрировалась на “липовых” документах. Если взять элитные пригородные районы Киева, то есть земельные участки, на которые есть два-три владельца с разными документами. При этом между этими участками образованы другие земельные участки. Это, фактически, коллапс”, – сообщил Лещенко.

По его словам, система государственного земельного кадастра находилась в управлении отдельных субъектов, которые не имели никакого отношения к должностным лицам.

“На этом они делали отдельный бизнес. Любой файл в кадастре можно было просто обнулить, изменить и на основе этого делать рейдерские захваты”, – заявил председатель Госгеокадастра.

По материалам Економічна Правда
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