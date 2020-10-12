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Портрет среднестатистического онлайн-предпринимателя в Украине (инфографика)

Портрет среднестатистического онлайн-предпринимателя в Украине (инфографика)

В новом опросе более тысячи владельцев онлайн-бизнесов рассказали о преимуществах своего дела, о влиянии карантина и о планах.

Об этом говорится в опросе OLX.

4% предпринимателей на OLX открыли магазин во время карантина. В онлайн-продажи чаще всего идут, чтобы получать дополнительный доход и работать из любой точки. 29% считают, что в Украине легко вести бизнес прозрачно.

В половине случаев (51%) онлайн-продавцы — основатели бизнеса, работающие самостоятельно. У 22% есть партнер/ы, у 21% — штат до 10 человек, а у 6% — от 10 сотрудников.

Если сравнивать мужчин и женщин, то среди первых больше тех, кто управляет магазином самостоятельно (52% vs 49%), и тех, у кого маленький штат (24% vs 16%). Женщины-предпринимательницы чаще работают с партнером/ами (28% vs 20%) и с 10+ сотрудниками (6% vs 4%).

Треть респондентов в онлайн-продажах дольше 5 лет. 15% — меньше чем год, причем 4% из них открыли магазин именно во время карантина. Тройка сфер, в которых чаще всего ведут свое дело на OLX – Бизнес и услуги (25%), Недвижимость (24%), Дом и сад (19%).

Основной причиной чаще всего называют:

  • желание зарабатывать больше денег (37%).
  • На втором месте (19%) — возможность работать из любой точки.

В то же время для женщин гибкость важнее — 22% vs 17%. Также 11% женщин отметили, что их основной мотив — это жизненные обстоятельства, не позволяющие найти работу на полный рабочий день. Среди мужчин похожая ситуация лишь у 5%.

Заработок дополнительных средств более актуален для мужчин – 38% vs 30%. Еще одна важная причина продавать онлайн для них — возможность совмещать постоянную работу и бизнес в интернете — 10% vs 7%.

89% покупают рекламу для продвижения своих товаров, причем 50% всех опрошенных делают это регулярно. Более половины (56%) уверены, что платные рекламные услуги помогают продвигать бизнес и увеличивать доход. Те же 56% готовы вкладывать в рекламу на платформе до 5% прибыли, почти четверть респондентов — от 5% до 10%, а каждый десятый не против выделять на продвижение от 10%.

E-commerce и карантин Несмотря на пандемию, 74% опрошенных предпринимателей строят планы. Так, 45% респондентов в ближайшие полгода хотят наращивать темпы и значительно увеличивать объемы продаж. 11% также будут продавать больше товаров, однако их планы менее грандиозны. Получить желаемое собираются преимущественно новыми товарами/услугами (61%) и дополнительным вложением в рекламу (50%).

Почти 4% видят перспективу в том, чтобы изменить или добавить направление, — хотят попробовать что-то новое (50%) и адаптируются под потребности покупателей (50%).

Ситуация с онлайн-бизнесом в Украине. Треть предпринимателей считают, что развивать онлайн-бизнес в Украине во время карантина легко, а 44% затрудняются ответить на вопрос. Более половины уверены, что для развития дела не ограничиться одним лишь присутствием в интернете, в противовес им 17% верят, что можно быть успешным и без открытия физического магазина.

Главными трудностями в e-commerce называют высокую конкуренцию (61%). Также жалуются на то, что трудно находить и удерживать клиентов (31%). Чуть менее трети (29%) респондентов считают, что в Украине легко вести малый и средний бизнес прозрачно, почти 44% с ними не согласны.

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По материалам Finance.UA
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