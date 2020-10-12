Раскрыта реальная ёмкость аккумуляторов iPhone 12 и iPhone 12 mini

В ходе официальных презентаций новых смартфонов Apple никогда не называет ёмкость установленных в новинках аккумуляторов. В качестве ориентира компания приводит время автономной работы при разных сценариях использования. Но благодаря одному из регуляторов удалось выяснить, насколько изменилась ёмкость АКБ, которыми оснащены модели iPhone 12 и iPhone 12 mini.
Бразильское сертификационное агентство ANATEL опубликовало данные о реальной ёмкости батарей iPhone 12 и iPhone 12 mini, которая составила 2815 и 2227 мАч соответственно. Для сравнения, в iPhone 11 установлена батарея на 3110 мАч, что почти на 10,5% больше, чем у новинки 2020 года.
Кроме того, в документах регулятора указано, что после прохождения 300 полных циклов зарядки/разрядки ёмкость аккумулятора iPhone 12 составит около 2925 мАч, что несколько выше заявленных 2815 мАч. Это обусловлено разницей в типичной и номинальной ёмкости. За типичное значение берётся число, которое соответствует фактической ёмкости батареи каждого устройства в партии. Номинальное же предусматривает минимальное значение ёмкости согласно международному стандарту IEC61960, регулирующему изготовление литий-ионных аккумуляторов.
Что касается модели iPhone 12 mini, то ёмкость его аккумулятора составляет 2227 мАч, что на 18% больше, чем у представленного в первой половине 2020 года iPhone SE (2020). Для него ANATEL также указывает остаточную ёмкость на уровне 2384 мАч после 300 циклов заряда.
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