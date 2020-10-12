Чистая прибыль UBS за квартал возросла на 99%

Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг по всему миру, сообщил о скачке чистой прибыли до $2,1 млрд в третьем квартале 2020 года.

Как сообщает CNBC, это на 99% больше, чем за тот же период годом ранее.

Аналитики ожидали, что банк отчитается о прибыли в размере $1,5 млрд за третий квартал, согласно данным Refinitiv Eikon. Прогноз был составлен на фоне падения прибыли на 11% во II квартале, когда мировая банковская отрасль почувствовала на себе весь эффект пандемии COVID-19.

UBS сообщил, что прибыль до налогообложения за III квартал выросла на 92% до $2,6 млрд, что является лучшим результатом за III квартал за десятилетие.

Операционная прибыль составила $8,9 млрд против $7,08 млрд годом ранее.

Показатель капитала CET 1 достиг 13,9% по сравнению с 13,1% годом ранее.

Банк объяснил свои результаты клиентской активностью и «преимуществами хорошо диверсифицированной бизнес-модели с широким региональным составом».