Чистая прибыль UBS за квартал возросла на 99%

Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS, предоставляющий широкий спектр финансовых услуг по всему миру, сообщил о скачке чистой прибыли до $2,1 млрд в третьем квартале 2020 года.
Как сообщает CNBC, это на 99% больше, чем за тот же период годом ранее.
Аналитики ожидали, что банк отчитается о прибыли в размере $1,5 млрд за третий квартал, согласно данным Refinitiv Eikon. Прогноз был составлен на фоне падения прибыли на 11% во II квартале, когда мировая банковская отрасль почувствовала на себе весь эффект пандемии COVID-19.
UBS сообщил, что прибыль до налогообложения за III квартал выросла на 92% до $2,6 млрд, что является лучшим результатом за III квартал за десятилетие.
Операционная прибыль составила $8,9 млрд против $7,08 млрд годом ранее.
Показатель капитала CET 1 достиг 13,9% по сравнению с 13,1% годом ранее.
Банк объяснил свои результаты клиентской активностью и «преимуществами хорошо диверсифицированной бизнес-модели с широким региональным составом».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мошенники шлют украинцам SMS о крупных выигрышах - комментарий юристаВчера, 12:44 - 1064 9
В Европе подорожал газ: как это отразится на украинцахВчера, 12:00 - 1909 7
Квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре подорожали на 5%Вчера, 09:00 - 1562 7
Nokia построит на Луне вышки 4GВчера, 04:43 - 864 4
Что появится в Украине после "Большого строительства"Вчера, 20:00 - 621 3
Рейсы Wizz Air и Ryanair из Украины в зимнее времяВчера, 12:15 - 1974
В Европе подорожал газ: как это отразится на украинцахВчера, 12:00 - 1909 7
НБУ составил рейтинг прибыльности банковВчера, 10:00 - 1824 2
Данилишин спрогнозировал, будет ли ослабление курса гривныВчера, 16:00 - 1658
Квартиры на вторичном рынке Киева в сентябре подорожали на 5%Вчера, 09:00 - 1562 7
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)Позавчера, 09:57 - 130 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 721
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1471 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1925
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1727 1