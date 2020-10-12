Renault планирует сделать из возрожденного Alpine бренд спорткаров

У генерального директора Renault Луки де Мео, который родился в Италии, невероятная амбиция – создать бренд спортивных автомобилей из недавно возрожденного бренда.
Как сообщает Bloomberg, Renault возродил французский бренд Alpine всего несколько лет назад после двух десятилетий «летаргии». Французскому производителю удалось продать в этом году чуть больше тысячи спорткаров модели A110 – единственной модельной линейки бренда.
Между тем де Мео, который считается опытным руководителем, заявил, что 30% ассортимента продукции Renault должны быть выброшены на свалку, однако он считает, что Alpine созрела для расширения. Одним из первых важных шагов, сделанных с тех пор, как он занял пост генерального директора, стал ребрендинг команды Renault Формулы-1 в Alpine, начиная с сезона 2021 года.
Де Мео на прошлой неделе заявил, что если он объединит передовые инженерные разработки, использует Renault в автоспорте с «квази-ремеслом», который выполняется на заводе Alpine на севере Франции, «можно будет получить новый мини Ferrari».
Чтобы заставить других говорить об Alpine с таким же энтузиазмом как о Ferrari, де Мео придется много работать, пишет агентство.
Президент концерна Жан-Доминик Сенар назвал завод в Дьеппе, где выпускается Alpine, как фактор проблем Renault с избыточными производственными мощностями в Европе, заявив в июне французским законодателям, что строительство семи автомобилей в день в производственном центре, который может делать 32 автомобиля, не рационально.
И хотя Alpines недешевые: A110S стоит во Франции от 67 900 евро ($79 500 долларов), самая дешевая модель Ferrari стоит более $200 000.
Де Мео неоднократно намекал на путь бренда в будущее, заявив на днях, что это «добавит эмоций» электрическому модельному ряду Renault. В заявлении для сотрудников в прошлом месяце он призвал Alpine присоединиться к «программе Porsche 911» и запустить небольшую серию жизнеспособных электромобилей.
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