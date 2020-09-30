НАБУ: Чиновники из луганской шахты "распилили" 14 млн, выделенных на предотвращение катастрофы

Четырем должностным лицам сообщено о подозрении в хищении более 14 млн грн, выделенных на предупреждение чрезвычайной ситуации в связи с затоплением шахт на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

“19 октября 2020 года детективы Национального бюро совместно с сотрудниками УСР в Луганской области ГСР Национальной полиции в Украине при процессуальном руководстве САП разоблачили коррупционную схему по хищению более 14 млн грн, выделенных на предупреждение чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт на Луганщине. Четырем лицам сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины”, – говорится в сообщении.

В частности, подозрение объявили и. о. генерального директора ГП “Первомайскуголь” (согласно информации на сайте ГП Борису Перепелице), директору обособленного подразделения упомянутой шахты — ОП “Шахта “Золотое” (государственное предприятие), директорам двух коммерческих компаний.

По версии следствия, в 2017 году в Первомайсько-Стахановском угледобывающем регионе Луганской области сложилась критическая ситуация с затоплением шахт “Первомайская” и “Голубовская”, расположенных на временно оккупированной территории Луганской области: после начала проведения антитеррористической операции в течение 2015 – 2016 годов там не откачивали воду.

Вследствие этого уровень воды на шахте “Золотое”, которая имеет гидравлическую связь с упомянутыми шахтами, увеличился. При таких обстоятельствах возник риск наступления чрезвычайных ситуаций.

Для предотвращения катастрофы Кабмин в 2018 году выделил средства для финансирования соответствующих работ на шахте “Золотое”. Распорядителем этих средств определили ГП “Первомайскуголь”.

Следствие установило, что руководители государственного предприятия, его подразделения и руководители частных структур, которые “выиграли тендеры”, действовали в сговоре.

В результате — “из 33 млн грн из государственного бюджета, фактически перечисленных ГП “Первомайскуголь” своему же структурному подразделению, при посредничестве двух частных компаний незаконно переплачено свыше 14 млн грн, которые осели на счетах частных компаний. Хищение еще почти 3,5 млн грн удалось предотвратить”.