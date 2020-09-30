0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 37 0

Спецконфискация: суд назначил дату апелляции по делу о $1,5 миллиардах Януковича

Спецконфискация: суд назначил дату апелляции по делу о $1,5 миллиардах Януковича

Донецкий апелляционный суд 27 октября начнет рассмотрение жалобы компаний – нерезидентов на постановление Краматорского городского суда о спецконфискации 1,5 млрд долл. окружения экс-президента Виктора Януковича.

Об этом написала на своей странице в FACEBOOK генпрокурор Ирина Венедиктова.

“27 октября 2020 года в Донецком апелляционном суде прокуроры Офиса Генерального прокурора примут участие в рассмотрении жалоб адвоката компаний-нерезидентов на постановление Краматорского городского суда Донецкой области от 19 мая 2017 года о разъяснении приговора Краматорского городского суда Донецкой области, которым применена специальная конфискация остатков на счетах в ценных бумагах и денежных средств на счетах в банковских учреждениях оффшорных компаний. Речь идет о сумме почти 1,5 млрд долларов, которые были зачислены на счет госбюджета”, – сообщила она.

Напомним, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.

28 апреля 2017 года вступило в силу решение Краматорского суда о конфискации этих средств, а также облигаций внутреннего государственного займа Украины.

7 кипрских компаний-держателей облигаций внутреннего государственного займа обжаловали решение суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.