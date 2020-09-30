Спецконфискация: суд назначил дату апелляции по делу о $1,5 миллиардах Януковича

Донецкий апелляционный суд 27 октября начнет рассмотрение жалобы компаний – нерезидентов на постановление Краматорского городского суда о спецконфискации 1,5 млрд долл. окружения экс-президента Виктора Януковича.
Об этом написала на своей странице в FACEBOOK генпрокурор Ирина Венедиктова.
“27 октября 2020 года в Донецком апелляционном суде прокуроры Офиса Генерального прокурора примут участие в рассмотрении жалоб адвоката компаний-нерезидентов на постановление Краматорского городского суда Донецкой области от 19 мая 2017 года о разъяснении приговора Краматорского городского суда Донецкой области, которым применена специальная конфискация остатков на счетах в ценных бумагах и денежных средств на счетах в банковских учреждениях оффшорных компаний. Речь идет о сумме почти 1,5 млрд долларов, которые были зачислены на счет госбюджета”, – сообщила она.
Напомним, 28 января 2015 года Государственная служба финансового мониторинга заблокировала 1,42 млрд долларов на счетах нерезидентских компаний, связанных с Виктором Януковичем, его близкими, должностными лицами бывшего правительства страны и связанными с ними лицами.
28 апреля 2017 года вступило в силу решение Краматорского суда о конфискации этих средств, а также облигаций внутреннего государственного займа Украины.
7 кипрских компаний-держателей облигаций внутреннего государственного займа обжаловали решение суда о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича.
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