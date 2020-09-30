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Суркисы vs ПриватБанк: Дело о законности bail-in передали в Печерский райсуд

Суркисы vs ПриватБанк: Дело о законности bail-in передали в Печерский райсуд

Офис Генпрокурора отстоял в Верховном Суде 1 млрд грн активов государства в деле ПриватБанка и фактически предупредил выбытие еще 28 миллиардов гривен по аналогичным искам, дело передали в Печерский райсуд.

Об этом в FACEBOOK сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

“Офис Генерального прокурора отстоял в Верховном суде 1 миллиард гривен активов государства по делу АО КБ “ПриватБанк” и фактически предупредил выбытие еще 28 миллиардов гривен по аналогичным искам. И мы продолжим бороться за сохранность этих средств в Печерском районном суде, куда было передано это дело”, – написала она.

По ее словам, речь идет о депозитах лиц, подпавших под признаки связанных с банком.

“Средства в ходе национализации “ПриватБанка” были списаны по общеевропейскому механизму “bail-in”, чтобы урегулировать неплатежеспособность финучреждения за счет внутренних источников. Истцы не оставляют попыток их отсудить”, – пояснила она.

Как уточняет “Интерфакс-Украина” со ссылкой на источник, текст решения Верховного суда от 15 июля 2020 года, которым он частично удовлетворил кассационную жалобу НБУ, Кабинета Министров и ПриватБанка, подтвердив законность bail-in, был опубликован 22 сентября, а 23 сентября по ходатайству представителей Суркисов дело было передано в Печерский райсуд.

Когда Верховный суд закрывает производство в связи с неподсудностью дела судам предыдущих инстанций, то по ходатайству стороны он может направить это дело в суд, которому оно подсудно.

Напомним, Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному ПриватБанку об обслуживании депозитов, конвертированных в капитал банка во время национализации, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн (более 9 млрд грн).

25 февраля Печерский районный суд обязал ПриватБанк выплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний по делу о национализации ПриватБанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами ПриватБанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала “1+1”, что свидетельствует о связи Суркисов с ПриватБанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету был 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, у Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

По материалам Економічна Правда
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