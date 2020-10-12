МАЗ представил уникальную машину (фото)

Минский автомобильный завод выпустил первый мусоровоз с гигантской «рукой». Новинка может обслуживать заглубленные контейнеры, в которых бытовые отходы находятся под землей.

Об этом пишет SpecMachinery.com.ua.

Мусоровоз МАЗ-590425-012С (с КМУ) призван помочь в развитии финского способа сбора мусора, когда контейнеры размещаются не на земле, а под ней. Тем самым отходы не промерзают и не портятся, а запах не проникает наружу.

От классического мусоровоза новинка отличается гигантской «рукой» – крано-манипуляторной системой.



Общая вместимость мусоровоза – 18,5 куб. м, а масса вывозимого мусора – 6,7 т.