МАЗ представил уникальную машину (фото)

Минский автомобильный завод выпустил первый мусоровоз с гигантской «рукой». Новинка может обслуживать заглубленные контейнеры, в которых бытовые отходы находятся под землей.
Об этом пишет SpecMachinery.com.ua.
Мусоровоз МАЗ-590425-012С (с КМУ) призван помочь в развитии финского способа сбора мусора, когда контейнеры размещаются не на земле, а под ней. Тем самым отходы не промерзают и не портятся, а запах не проникает наружу.
От классического мусоровоза новинка отличается гигантской «рукой» – крано-манипуляторной системой.
Общая вместимость мусоровоза – 18,5 куб. м, а масса вывозимого мусора – 6,7 т.
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