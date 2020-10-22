В США приняли на службу первого робота-пожарного (фото, видео)

Роботы всё активнее входят в жизнь обычных людей. Они патрулируют улицы, умеют самостоятельно готовить различные блюда, а также выполнять другие функции, которые в будущем откроют им дверь в каждое жилище. Но вначале они заменят человека на сложных и опасных работах. Сообщается, что в США появился первый робот-пожарный, обладающий уникальными характеристиками.
Ежегодно в США регистрируется 1,2-1,4 миллиона пожаров. Чаще всего службам удаётся спасти потерпевших, но бывает и так, что гибнут сами пожарные.
Фото: engadget.com
О своём решении взять на службу продвинутую машину сообщила пожарная служба Лос-Анджелеса. Thermite RS3 весит 1360 килограммов и имеет небольшие габариты, что позволяет ему проходить через обычный дверной проём. Он достаточно силён, чтобы пробить себе проход через стену, и способен выпустить 9500 литров воды и пены за минуту. Робот получил подвижную конструкцию, что позволяет ему направлять струю почти в любую сторону. Он также может работать в автономном режиме до 20 часов и подниматься на склон до 70 градусов.
Цена устройства стартует с $272 тысяч, что пока слишком дорого для массового производства. Пожарная служба Лос-Анджелеса уже протестировала Thermite RS3 в реальных условиях, где он проявил себя с лучшей стороны. Робот больше похож на танк, что позволяет ему пройти в недоступные для людей участки, спасая жизни там, где могут погибнуть даже самые суровые борцы с огнём. Если Thermite RS3 докажет свою эффективность, в США может появиться гораздо больше роботов-пожарных.
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